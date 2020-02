​“Las voces de mi cabeza me decían que quemara cosas para olvidar mis problemas. Pero eso no está bien”

La mujer, con reconocidos y diagnosticados problemas psicológicos, ha declarado este viernes ante la Audiencia Provincial de Salamanca que está muy arrepentida, “pido perdón a los dueños, no lo hice adrede”. El Ministerio Fiscal ha mantenido la petición de tratamiento psiquiátrico para la acusada

La mujer de origen marroquí, de iniciales M.B., que quemó intencionadamente el colchón de su habitación en el barrio de Salesas, y cuyo incendio dejó que se propagara por el resto de la vivienda, ha declarado este viernes ante la Audiencia Provincial. La mujer, que ha llegado al Tribunal escoltada por la Policía Nacional y con las esposas puestas, ha reconocido que “las voces de mi cabeza me decían que quemara cosas para olvidar mis problemas. Eso no está bien, los problemas no se queman”.

Ante el reconocimiento de los daños materiales producidos en la casa, en la que vivía en régimen de alquiler, el representante de la Sala ha estimado oportuno que los testigos no tuvieran que declarar, puesto que los hechos ya “estaban reconocidos y probados”. Sí lo ha hecho la propia autora de los hechos, así como los médicos forenses que han aportado su visión y los informes en relación al estado mental y los problemas psicológicos de la paciente.

No obstante, antes de la vista oral, algunos vecinos hablaban del “sin vivir” que tuvieron que pasar cuando la acusada estaba como vecina, “no podía dormir por el ruido que hacía, pero tampoco me podía poner tapones ni nada, porque tenía miedo de que pasase algo y no enterarme”.

Con los hechos reconocidos del incendio, así como los daños materiales, la vista oral se ha centrado en determinar las pautas a seguir con la acusada, “pido mucho perdón a los dueños, no lo hice adrede. Estoy muy arrepentida, de verdad”, ha expresado.

Los médicos forenses, que han respondido a las preguntas de las partes, han admitido que la mujer en el momento de los hechos “tenía muy limitadas sus funciones cognitivas y estaba afectada por externos -alcohol- que le llevaron a hacer cosas como la que hizo. Ahora mismo está ingresada y es como debería estar, porque conviene que siga así. Debería continuar interna en un centro psiquiátrico por al menos tres años y después llevar a cabo un tratamiento ambulatorio vigilado”.

Con las recomendaciones de los médicos las partes han determinado que se hará una valoración sobre las medidas a tomar con la mujer, no solo para que no vuelva a realizar algún acto similar, sino también por su propio bien.

Un incendio que se produjo en marzo de 2018

La mujer, con problemas de enajenación mental, quemó una de las prendas de cama de su vivienda, situada en el barrio de Salesas, y dejó que el fuego se expandiera por los diferentes habitáculos porque “quería dejar todos sus malos recuerdos y huir de su vida anterior”. La acusada utilizó además un acelerante para que el incendio se propagase rápidamente por su ático, en el que vivía en régimen de alquiler, en la calle Conde Cabarrús.

Así, según informaron los Bomberos aquel día, el fuego fue bastante complicado de extinguir debido a la intensidad del mismo. De hecho, debieron ventilar antes de acceder a la vivienda, que se encontraba ya en muy mal estado debido al calor que desprendían las llamas, con la escayola desprendida casi en su totalidad.

Finalmente, eso sí, consiguieron apagar el fuego sin que hubiera que lamentar daños físicos de importancia, mientras que la presunta autora del fuego, que fue encontrada en el rellano de las escaleras, pasó a disposición policial y fue detenida después de ser examinada por un médico en el hospital Clínico.

Según recoge el informe de valoración previa, en el momento de los hechos la mujer había ingerido una gran cantidad de alcohol. Precisamente, ese mismo escrito del ministerio público, y teniendo en cuenta los problemas psicológicos diagnosticados de la acusada, solicita la absolución de la misma a cambio de el tratamiento en un centro de sus problemas mentales.