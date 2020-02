Los famosos que han dicho ‘no’ a ‘Supervivientes’

El casting de ‘Supervivientes 2020’ no acaba de convencer a muchos de los espectadores fieles al concurso. Después de que la edición de 2019 triunfara con el fichaje de Isabel Pantoja, muchos esperaban que este año se superaran. Pero no ha sido así, pero no porque desde la productora no lo intentaran, según informa el diario Mundo Deportivo.

Mediaset y Bulldog TV movieron hilos e intentaron hacer más de un fichaje estrella, que al final no salieron. Estos son los cuatro famosos que se rumoreó que iban a viajar a Honduras este mes de febrero:

Bertín Osborne: Pocas semanas antes de que arrancara la nueva edición del reality, sonó con fuerza el nombre de Bertín Osborne. El rumor animó a aquellos que esperaban el anuncio de una fichaje estrella, pero él, finalmente lo desmintió: “Es una gilipollez”. Finalmente se supo que el rumor surgió porqué el popular presentador de Mediaset acudió a la misma clínica a la que van los concursantes de ‘Supervivientes’ para realizar las pruebas físicas.

Albert Rivera: Nunca se supo si se trataba de un simple rumor o era cierto, pero a principios de año se habló de una reunión que tuvo Alberto Rivera con Paolo Vasile en Mediaset. Muchos apuntaron a que le iban a proponer ser la nueva estrella del concurso. Sea como fuere, su respuesta fue un ‘no’.

Cristina Cifuentes: Parece que desde Telecinco querían fichar a un concursante del mundo de la política. Y comenzaron con Cristina Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid confirmó haber recibido una oferta de Mediaset para participar en ‘Supervivientes 2020’ - se habló de 45.000 euros semanales-. “No participaré en dicho programa. Quisiera asimismo mostrar mi profundo agradecimiento tanto a la productora Bulldog TV como a Mediaset por el interés mostrado para contar con mi participación en un programa al cual deseo muchísimo éxito”, anunció.

Juan Carlos Monedero: Otro de los nombres que sonaron desde el principio fue el de Juan Carlos Monedero. Pepe del Real fue quien confirmó que habían preguntado por el fundador de Podemos. Pero nunca se supo como fue la negociación.