VIDEO | Una concursante de 'Supervivientes', expulsada por romperle la nariz a su rival tras perder una prueba

Supervivientes 2020 comenzó el pasado jueves con 17 nuevos famosos dispuestos a vivir aventuras en Honduras. Pero, mientras en España han comenzado de forma más o menos calmada, aunque con algunas broncas a sus espaldas, en la versión rumana del reality parece que están teniendo un concurso más complicado, incluso con agresiones entre concursantes, según informa el diario digital 20minutos.

Survivor Romania, que se graba en República Dominicana, comenzó a emitirse el pasado 18 de enero en el Kanal D. El pasado miércoles, casi un mes después de su inicio, una de las participantes le rompió la nariz a otro compañeros.

Ana Maria Pal, famosa por ser campeona de artes marciales mixtas, competía contra una concursante del equipo de Andrei Ciobanu, cantante rumano, en una prueba de recompensa. Tras perder, la joven de 26 años se acercó a él con furia y le dio un cabezado en la cara.

El músico tuvo que ser atendido por los médicos y la luchadora fue expulsada disciplinariamente del concurso. Aun así, según explicaron fuentes cercanas al portal Gazeta Sporturilor, parece que Ana Maria Pal no se arrepiente de sus actos, pues considera que Ciobanu "se lo merecía".

Diana Belbita, luchadora profesional que concursó en una edición pasada de Survivor Romania, criticó esta actitud de Pal en sus stories de Instagram por mostrar una imagen inadecuada de su profesión, en la que se ha de actuar con deportividad.

"No es un gesto propio de los luchadores profesionales, y me gustaría que se evitara el generalizar. Si Ana lo ha hecho, es la única que debería asumir las consecuencias. No es propio de un luchador", comentó Belbita.