​Ulises Zurita, sobre los cánticos de la afición a Lovato: “Si hay alguien que se haya preocupado porque haya fútbol en la ciudad es él”

El presidente institucional del Salamanca CF UDS, Ulises Zurita, estará presente este domingo en Las Pistas. El mexicano explica en SALAMANCA24HORAS su enojo por los cánticos contra Manuel Lovato de un sector de la afición y también está confiado en llegar al playoff.

Derbi. “Para nosotros es un partido más. Para toda la ciudad que está dividida, es un partido en el que vamos de visitante y vamos a sacar los tres puntos. Todo lo agregado, lo dejamos a un lado. En lo deportivo, queremos levantar la situación en la que estamos. Entiendo la rivalidad y pasa en todos los países; pero en Suramérica se vive de forma más diferentes e incluso hay violencia. Aquí deberíamos de aprovechar que tenemos este clásico para bien. La realidad es que, con tantas cosas que han pasado, están de más. Lo importante es que las familias puedas acudir a cualquiera de los dos estadios y por el momento no ha podido ser así”.

Los dos llegan con necesidad. “Nosotros tenemos planeado revertir esta situación y vamos a por los tres puntos. Si en ese proceso, empujamos un poquito más al rival pues estará de más. Nosotros vamos a un partido más pero necesitamos ganar para empezar una buena racha y meternos de lleno a por el playoff de ascenso”.

Favoritos. “Tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos. De repente, a mi llegada, vi caras como de desconfianza pero que cambiaron inmediatamente al decirles que confiábamos en ellos y en que podían sacarlos adelante. En estos últimos entrenamientos les he visto como unas fieras y con mucha intensidad”.

Representación del club. “Allí estaré. Voy a estar con los muchachos, no van a estar solos. No te sé decir dónde me sentaré, pero voy a estar”.

Su ausencia en los últimos meses. “Fui a México y estuve viendo con el señor Lovato varias cosas en pro del equipo. A lo lejos, hemos tratado de estar pendiente de todo lo que pasa y vemos todos los partidos. Hemos estado buscando patrocinios, porque esto con dinero es un poco más fácil, y hemos visto a gente que puede ser un patrocinador futuro. De hecho, hay una asamblea en marzo de ‘Avocados form México’. En el orden del día está el tema de Salamanca. Y eso es buenísimo. También hemos estado en contacto con Tigres, Chivas o América para, en un futuro, poder traer jugadores que den el estirón con nosotros. También estuvimos con la gente de Nacional de Uruguay e hicimos un convenio y queremos que sea de ida y vuelta. Total, que hemos estado trabajando para el club desde lejos, que quizá no es lo más conveniente, que deberíamos de estar aquí. Pero estamos pensando en lo que viene”.

Situación de Manuel Lovato. “El señor Lovato es un tipo que tiene varias empresas en México y tiene que estar pendiente de la telefonía celular. Viaja mucho. Ahora que me preguntas por él, para mí es muy injusto lo que le cantan y lo que le dicen. Si hay alguien que se haya preocupado por el equipo y porque haya fútbol en la ciudad es él. Sería todo lo contrario, en mi opinión, estar bien agradecidos porque volvió a renacer el equipo, lo volvió a hacer, lo empezó desde la división más baja del fútbol español, ahora está tratando de ponerlo en la Segunda A y después ascenderlo. Yo creo que, el primero que quiere que todo vaya bien es él, luego pueden salir las cosas pero vamos a tratar de revertirlo. Él está en México ahora y tiene platicado con él que estará por aquí en marzo”.