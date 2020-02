Una comensal en ‘First Dates’: “Yo he pasado por la costa de Salamanca”

El programa de citas que presenta Carlos Sobera ha dejado noqueados a sus espectadores con una de sus participantes, Carla. No es que uno no supiese dónde estaba Salamanca, sino que creyó que daba al mar y tenía costa, según informa el diario La Vanguardia.

Confundir Logroño con Barcelona, trasladar Murcia a Andalucía, o Ámsterdam a Estados Unidos, son algunas de las perlas que algunos participantes de 'First Dates' han llegado a soltar. Unas equivocaciones que no pasaron desapercibidas ante los seguidores fieles del programa. Como el caso de Carla en su cita con David. La joven terminó suspendiendo en geografía.

Tras las presentaciones, David explicó que era un agricultor salmantino que compaginaba su trabajo con su pasión de ser DJ. De hecho, se le conoce como ‘DJ Monchi’. Por su parte, Carla a sus 25 años llegaba de Lugo en busca del amor, pero en cuanto vio al joven dijo, “este chico no me gusta. Igual me puedo enamorar con su personalidad pero no lo que están viendo mis ojos”.

La falta de química era evidente, pero más aún cuando David le preguntó si conocía su tierra. “¿Has bajado a Salamanca alguna vez?”, preguntó. “No he tenido el gusto”, respondió la cuidadora. “Pues no se tarda tanto, como mucho tres horas”, continuó él. “Bueno, creo que sí he estado de pasada, por la costa”, afirmó Carla ante la cara de sorpresa de David. “¿Por la costa, a Salamanca? ¿Pero por dónde has ido?”, preguntó el DJ. Aquel lapsus geográfico y el poco feeling hicieron que no hubiese una segunda cita.