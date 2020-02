Once atletas de Salamanca, en la Selección de Castilla y León sub 18 Y sub 20

El sábado por la tarde, en Madrid, Castilla y León toman parte en un atractivo encuentro Intercomunidades, de carácter internacional, contra las categorías Sub18 y Sub20, frente a las selecciones de Madrid, Extremadura, Aragón y Lisboa, en la pista de Gallur.

Este encuentro bajo techo tiene su continuidad al aire libre, en Soria, donde el 24 de mayo, serán las selecciones Sub 14, Sub 16 y Sub 18 las que competirán.

De Salamanca asistirán:

800 m.l. Enrique Moran (CD La Armuña)

60 m.v. Miguel Sanchez (C.A Valladolid U. Va)

1500 m.l. Jaime Blazquez (At. Salamanca)

60 m.l. Lorena Alonso (CD La Armuña)

Triple Ana Méndez (Image FDR)

1500 m.l. Esther Pablo (C.D. Ianuarius)

400 m.l. Alejandro González (C.D. Ianuarius)

400 m.l. Roberto Ruiz (CD Ianuarius)

Peso Alba Vicente (Rincón Oeste)

800 m.l. Sara Izquierdo (Ciudad de Peñaranda)

1500 m.l. Lucia Corral (At. Salamanca)