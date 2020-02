​La necesidad de romper la maldición, contra la de seguir reinando

Necesidad. Quizá sea la palabra que mejor defina a Unionistas y Salamanca CF UDS antes de su sexto derbi. Los dos equipos llegan en una situación muy peligrosa en la tabla: los de Luaces están en descenso, mientras que los de Rafa Dueñas están con solo cuatro puntos de ventaja respecto a la zona roja.

Este domingo, a las cinco de la tarde, los dos equipos charros de la capital se miden entre sí en Las Pistas del estadio Helmántico. Tres puntos sí; mucho más que tres puntos, también.

Unionistas lleva un punto de nueve posibles y parece que se ha esfumado el efecto poderoso de la Copa del Rey. Luaces busca recuperar ese equipo intenso, correoso y con vitalidad para revertir la situación y volver a sacar la cabeza del descenso. Además, Unionistas también quiere romper su maldición y ganar por primera vez al Salamanca CF UDS.

"Tengo muy claro el once pero no lo voy a decir. Habrá algún cambio respecto a las últimas semanas. Ya se conocen los bloques al 80%. La extra motivación no es buena porque te lleva a cometer errores. Hay que jugar el partido desde la cabeza y es evidente que corazón lo vamos a poner todo", admite Jabi Luaces.

El Salamanca CF UDS movió ficha durante la semana y destituyó a Aitor Larrazabal. De nuevo, el mexicano Rafa Dueñas se puso al mando del primer equipo. También llegaron sus compatriotas Edwin Hernández y Diego Aguilar. Del primero, Dueñas ya dijo que sería titular en el lateral izquierdo; del segundo, que comenzaría en el banquillo. El que será titular, salvo contratiempo de última hora, será Chatón Enríquez en el centro del campo.

“Es un partido especial, bonito y con un buen reto. Honestamente, le he dado mucho énfasis a nuestro equipo. Respetaremos lo que ellos hagan pero vamos más por lo que nosotros hagamos. Vamos a buscar la victoria. No nos vale el empate. Somos nosotros favoritos”, aseguró Dueñas en sala de prensa.

Todo preparado para el sexto derbi entre Unionistas y Salamanca CF UDS. Uno saldrá ganador; otro vencido. Si hay empate, ambos tendrán problemas. Pero, ante todo, que solo se hable de fútbol.