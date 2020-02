VIDEO | Muere al estrellarse en su cohete casero con el que buscaba demostrar que la Tierra es plana

Muere Mad Mike Hughes, terraplanista que se propuso una de las ideas más locas que podía concebir una persona: construirse un cohete casero y lanzarse al espacio. Su plan era demostrar que la Tierra es plana, subiéndose a su cohete y demostrándolo al mundo. Desgraciadamente, ha fallecido, según informa el diario digital El Español.

El varón, de 64 años, que ha fallecido tras intentar sin éxito volar en su cohete casero en el desierto de California, Estados Unidos. El despegue tuvo lugar el sábado, y en el aterrizaje el terraplanista ha fallecido.

Mike Hughes saltó a la fama gracias a su delirante plan de construir un cohete y volar al espacio para ver con sus propios ojos la forma de la Tierra. Esperaba conseguir alcanzar una altura de unos 1.500 metros. El lanzamiento se grabó como parte de Homemade Astronauts, una nueva serie de televisión sobre fabricantes de cohetes caseros que se emitirá en la televisión estadounidense.

