El hermano de Adara habla por primera vez ante las cámaras

Elena Rodríguez, participante de ‘Supervivientes 2020’, desveló a sus compañeros que su hija, la ganadora de la última edición de ‘Gran Hermano VIP’ Adara Molinero, mantiene una complicada relación con su hermano Aitor, según informa el diario Mundo Deportivo.

Tras estas declaraciones, el programa ‘Viva la vida’ se puso en contacto con el joven y este no dudó en mostrarle apoyo a su madre públicamente.

“Fue una sorpresa, no me lo imaginaba. Me lo dijo un poco tarde. Solo voy a decir que seguro que lo hace súper bien. Ella es muy deportista. No sé cómo va a llevar la soledad y el frío, pero lo hará muy bien”, transmitió Aitor.





Por otro lado, dejó la puerta abierta a acudir al plató de ‘Supervivientes’ algún día. “No lo sé, ya veremos”, fue su respuesta a la pregunta que le realizó la reportera del popular programa de ‘Mediaset’.

Cabe recordar que Adara se pronunció sobre las palabras de su madre Elena en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’, del que ahora es colaboradora. “Yo no quería hablar de esto. Me he quedado alucinada porque hablamos antes de que se fuera de que no se iba a tocar este tema y ahora vengo aquí y me encuentro entre la espada y la pared”, apuntó. “Era innecesario que sacara eso, la verdad”.