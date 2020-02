El PSOE respalda las reivindicaciones del sector agrario y critica la pasividad de la Junta "en este momento de crisis"

"Hemos trasladado el apoyo del PSOE a los agricultores y ganaderos salmantinos y a las movilizaciones". Así se ha manifestado el diputado socialista, David Serrada, después del encuentro mantenido con representantes de las organizaciones agrarias de la provincia, en el que se han tratado asuntos que plena actualidad, como las recientes movilizaciones para exigir unos precios dignos.

Junto al procurador y portavoz de Agricultura en las Cortes regionales, Juan Luis Cepa, el diputado explicó que, respecto a las negociaciones que se siguen en Bruselas para negociar el nuevo presupuesto comunitario, con un posible recorte del 14% de las ayudas de la PAC, el Gobierno de Pedro Sánchez "mantiene una posición firme, no recortar el presupuesto de las ayudas europeas". Para el PSOE; "tenemos un Gobierno fuerte, con principios e ideas claras para que los fondos de cohesión y la PAC mantengan el mismo presupuesto para el periodo 2021-2027, está negociando bien".

Asimismo, Serrada, que remarcó la importancia del sector agroganadero en la provincia, insistió en la defensa que está realizando el ministro de Agricultura, Luis Planas, manifestó que la actual política de precios es "injusta" por lo que se hace necesario "mejorar y reducir los márgenes".

Por su parte, el procurador ha incidido en la defensa que del sector está realizando el ministro Planas "frente a la pasividad de la Junta de Castilla y León". En este sentido, Cepa explicó que este martes el responsable de la cartera de Agricultura llevará al Consejo de Ministros una batería de medidas relacionadas con la Ley de la Cadena Alimentaria que, aprobada por el Gobierno del PP, "ha sido un fracaso absoluto".

Muy crítico con el gobierno regional de Fernández Mañueco, el procurador socialista manifestó que, a pesar de que las competencias en materia de Agricultura y Ganadería corresponden a la Consejería, "no hemos visto medida alguna en estos momentos de crisis", lamentando la nula capacidad tanto de la Junta de Arbitraje y Mediación que recoge la Ley Agraria, comparándola "con el juez de paz del pueblo". Para el procurador, la Consejería "no habla, no dice nada y solo alza la voz para exigir a Pedro Sánchez". Cepa ha recordado la grave crisis que afecta a sectores ganaderos como el vacuno de leche, con un censo que ha pasado de 1.500 explotaciones a menos del millar o el ovino.