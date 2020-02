Esta pasta de dientes es capaz de prevenir ataques al corazón

El ensayo mostró que Plaque HD produjo una reducción estadísticamente significativa de la proteína C reactiva de alta sensibilidad, relacionada con enfermedades cardíacas

Una pasta de dientes que resalta la placa, para que pueda ser removida con el cepillado dirigido, podría ayudar a prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según los resultados de una nueva investigación, informa el diario El Confidencial.

En un ensayo piloto, llevado a cabo por investigadores estadounidenses, se ha explorado el efecto de la pasta de dientes Plaque HD en las proteínas C reactivas, que se miden en la sangre y aumentan cuando hay inflamación en el cuerpo: niveles altos se asocian con un mayor riesgo de ataques cardíacos.

Durante décadas, los investigadores han sugerido la existencia de un vínculo entre la salud bucal y las enfermedades inflamatorias que afectan a todo el cuerpo, en particular, los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. La inflamación está íntimamente implicada en la patogénesis de la aterosclerosis y se mide con precisión por la proteína C reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP), un marcador sensible para los riesgos futuros de ataques cardíacos y ataques cerebrales.

Los resultados del ensayo, publicado en la revista científica 'American Journal of Medicine', mostraron que la pasta de dientes Plaque HD produjo una reducción estadísticamente significativa de la proteína C reactiva de alta sensibilidad entre aquellos que tenían altos niveles de la misma. Además, la pasta contiene concentraciones de agentes limpiadores que debilitan el núcleo de la estructura de la placa para ayudar al sujeto a visualizar y eliminar más eficazmente la placa. Para demostrarlo, los voluntarios recibieron dos tipos de pasta (Plaque HD y una placebo convencional que no identificaba placa) y se les dio el mismo protocolo de cepillado durante 30 días.

Ante los positivos resultados, Charles H. Hennekens, primer autor del estudio y asesor académico sénior en la Facultad de Medicina de la Florida Atlantic University (Estados Unidos), señala en SciTechDaily que "si esta pasta de dientes que identifica la placa disminuye los ataques cardíacos o los ataques cerebrales requiere un ensayo aleatorizado a gran escala de tamaño y duración suficientes. Estos resultados proporcionan una razón más fuerte para llevar a cabo tales ensayos. Si son positivos, los resultados de estos ensayos tendrían importantes implicaciones clínicas y de salud pública".

El 47.2 por ciento de los adultos estadounidenses de 30 años o más tiene algún tipo de enfermedad periodontal, una condición inflamatoria patológica de las encías y tejidos que rodean los dientes. La enfermedad periodontal aumenta con la edad y afecta a más del 70 por ciento de los adultos de 65 años o más. Investigaciones previas han sugerido que la enfermedad periodontal puede estar relacionada con una variedad de otras enfermedades, como las enfermedades cardiacas, el ataque cerebral y otras enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide.