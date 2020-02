Susana Molina, de 'La isla de las tentaciones', sufre un accidente en su cumpleaños

Susana Molina, concursante de 'La isla de las tentaciones', no ha entrado con muy buen pie en la treintena.

La ganadora de 'GH 14' cumplía este lunes 30 años y lo quiso celebrar por todo lo alto. Para ello celebró un fiestón el sábado, aunque no salió todo lo bien que hubiese querido. La joven se cayó por las escaleras durante la fiesta, algo que ha querido compartir con sus seguidores en las redes sociales, según informa el diario digital 20minutos.

"Bueno, la película es que me caí por las escaleras, ahora os enseño algún vídeo de los maratones. En el momento no me dolía nada, pero al día siguiente no me podía mover", aseguró la televisiva en sus stories de su perfil de Instagram.

Un percance al que al principio no dio importancia pero que acabó pasándole factura, ya que, tal y como ella contó, ha tenido que ir al fisioterapeuta.