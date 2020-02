UGT: “Las elecciones sindicales no son las culpables de que no haya jornada laboral semanal de 35 horas para empleados públicos”

El sindicato Unión General de Trabajadores critica las palabras del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Mariano Ibáñez, en las que, según UGT, “volvía a echar la culpa a las organizaciones sindicales del incumplimiento por parte de la Junta del acuerdo, firmado por ella, que permitía la recuperación de la jornada semanal de 35 horas para los trabajadores de la Junta”.

“Queremos recordar a la ciudadanía y a los empleados públicos que este acuerdo fue firmado en mayo de 2019, cuando no había ninguna elección sindical, pero sí elecciones políticas, algo que no impidió la negociación y aprobación por parte del Gobierno autonómico. Este acuerdo tenía que haber sido efectivo en octubre del año 2019 y, si no se aplicó, fue por la decisión unilateral del Gobierno de la Junta y de la que los sindicatos nos enteramos por la prensa”, asegura UGT en un comunicado.

En el mismo, el sindicato añade que “hubo un conato de negociación en el mes de noviembre, pero la postura inflexible de los representantes de la Junta de Castilla y León, con sus continuos vaivenes ofertando y luego retirando la oferta una vez aceptada, hizo imposible que llegáramos a ningún acuerdo”.

Por todo ello, UGT afirma que el hecho de que haya elecciones el 5 de marzo “no está impidiendo a los sindicatos la negociación de nada y, como prueba de ello, es su continua presencia en las distintas mesas sectoriales y generales de negociación”.