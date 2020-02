Obús avisa a sus fans: "El Sábado vamos a dar caña, se van a llevar una sorpresa"

Obús estará el sábado en Salamanca. Y lo hará para presentar su primer álbum de canciones inéditas en diez años. La mítica banda de heavy metal llega a punto de cumplir 40 años de trayectoria y con el objetivo de sorprender a sus fans en un concierto duro y cañero para el cual afirman sentirse como chavales de 20 años. "Fortu", vocalista y compositor de la banda, atiende a SALAMANCA24HORAS en la previa de un concierto que tendrá lugar este sábado, a partir de las 21:00 en la sala Potemkin.

'Con un par'. ¿Qué significado le quereis dar a 'con un par'?. "Hay que tener un par para seguir haciendo lo que nos gusta, que es rock duro, rock&roll y heavy metal, después de 40 años dejándonos la piel y jugándonos la vida en la carretera. Además, sobretodo la actitud y los sueños que tenemos como si tuvieramos 20 años, con mucha garra, sin duda es uno de los mejores discos que hemos hecho. También influye mucho la situación política. Estamos muy descuidados, nos falta muchísimo apoyo y eso que nosotros tenemos ya un nombre. El nivel del rock español y de las bandas noveles es altísimo y no se cuida."

10 años sin sacar un album de temas inéditos. "Hoy en dia, las discográficas apuestan por cantautores que sacan un tema o dos, el videoclip y con eso les da para hacer conciertos. Nosotros pensamos que tenemos la obligación de hacer un disco y jugárnosla. La venta del disco en España es muy mala, todo el mundo ya va a lo digital, las discográficas no apuestan y producir un disco cuesta una pasta. Aquí en España, nosotros somos de la vieja escuela pero no hemos estado tocándonos los huevos. Este disco, lo hemos pagado."

Recibimiento del público. "Comentarios buenísimos, nada malo. Me apena mucho que si hicieramos rock anglosajón podria haber sido un éxito a nivel mundial. Este disco lo podrían haber firmado los mismísimos Guns N' Roses. Pero claro, es en español..."

Producción ha corrido a cargo de Bori Alarcón. "Después de tanto tiempo el sonido tenia que ser genial. Grabamos en los estudios New Life en Vallecas y las mezclas con Bori. Dentro del mundillo , aparte de 7 premios Grammy te hace sonar lo imposible, es humilde, muy amigo, super tranquilo, con los pies en la tierra. Tiene la misma política de trabajo que nosotros. Nada de mal rollo, sabes que lo va a hacer sonar y le ha encantado. Nos ha dicho que es un disco buenísimo."

Tema 'La mosca'. "Esta un poco dedicada a lo que uno ve en las noticias, es una denuncia a toda la corrupción a nivel mundial. Más bien al politico corrupto mentiroso que promete y nunca da. Está hecha con esa rabia. Nosotros hacemos canciones de la noche y de la fiesta, pero siempre hemos denunciado situaciones. La gente muchas veces no se entera de las denuncias que hacemos. La mosca es denuncia pura y dura. Rock duro mezclado con rock&roll. Es nuestra forma de denunciar, lo que veo en las noticias. A esa gente que se embolsa la pasta del pueblo y me da mucha rabia.

'A quien ha de viajar' No es frecuente tratar temas como la inmigración en heavy metal. "Yo vivo en Almeria, cerca del mediterráneo. Mi pasión es el mar mediterraneo y gracias a dios he podido venirme aquí a vivir y es una cosa bellísima pero tambien veo y miro al horizonte y es como un cementerio, pateras y gente que muere en busca de un futuro mejor, en frente de casa, es muy doloroso. Nos olvidamos que nuestros padres tuvieron que hacerlo y nos abrieron las puertas. Ningún ser humano es menos que otro, y en un pais si no hay la libertad que nosotros tenemos, hay que tender la mano, el tema es delicado. Pero lo tenemos que hacer. Europa es hipócrita, y la hipocresía es lo peor que hay. "Viajando con la muerte" tiene unos arreglos muy buenos. Esos chelos del principio ya te están diciendo que es una cancion bella pero triste."

Cambio de integrantes, pero nunca riñas. "Entendimiento, saber lo que hay y el buen rollito. Ha habido cambios pero encima de ello hay amistades. Fernando montesinos es como mi hermano. Si hay amistad no se tiene que romper. Paco y yo somos uña y carne y tenemos nuestras disputas, pero como cualquier pareja que discute. Yo estoy muy orgulloso. Al final se trata de hacer una familia, porque si nos entendemos entre nosotros en el escenario se nota."

Futuro. "Mientras estemos fisicamente bien vamos a intenar seguir. Nunca se sabe, a estas edades te puede dar un achaque en cualquier momento, pero ahora mismo estamos genial. Nos comparamos con los Rolling Stones, salvando las distancias y que están muy bien cuidados por un gran equipo de médicos pero ahí estan. Otro ejemplo es Raphael. Es todo un ejemplo, se mete conciertos de dos horas con 76 años. Mientras estés bien….yo cuando subo al escenario me quito años. Es mi vida y me mola.

Salamanca. ¿Qué espera el público encontrarse?. "Se va a llevar una sorpresa. Van a flipar con la fuerza y la base musical. La banda suena súper potente. Estamos en un estado fisico súper bueno. Vamos a dar una buena fiesta de rock&roll, queremos que la gente se lo pase bien, que se olviden de sus problemas y que cojan la cervezita y a disfrutar. Los malos rollos que los dejen en la calle. Van a escuchar el nuevo disco y por supuesto canciones de nuestra trayectoría."