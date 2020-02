Ivonne Reyes se arrepiente y cancela su boda días antes del enlace

Ivonne Reyes y el actor venezolano Gabriel Fernández iban a contraer matrimonio este jueves 27 de febrero, una boda que finalmente no tendrá lugar porque la presentadora de televisión se ha echado para atrás en el último momento, según informa el diario Mundo Deportivo.

A dos días de la boda, la actriz ha decidido que no quería casarse y se ha dado cuenta que su relación no es lo que ella esperaba. Ivonne y Gabriel se conocen desde los años 80 pero no fue hasta mediados del 2019 que empezaron su relación. La cosa iba tan bien que en enero se comprometieron, pero este último mes, según la revista ‘Semana’ ha acabado con la relación.

En un primer momento se dijo que la boda se retrasaba por “motivos de salud familiares de Gabriel”, aunque hubo también quien especuló que podía ser por la entrada de Alejandro Reyes, su hijo, en ‘Supervivientes 2020’ y ella quería que su hijo estuviera en un día tan importante.

Finalmente, el motivo parece ser que efectivamente la pareja ha roto. La revista afirma que el entorno cercano a ambos es que ya no están juntos y que han decidido acabar con esta relación de apenas 7 meses. De haberse casado, este habría el segundo matrimonio para ambos.

La presentadora ha publicado una imagen en Instagram que puede estar relacionada con su situación amorosa: “Deja de permitir, que las personas que hacen muy poco por ti, controlen gran parte de tu mente, sentimientos y emociones”, escribe la venezolana.

Todo esto le llega a la presentadora justo cuando se ha recrudecido su conflicto con Pepe Navarro y su supuesta paternidad. Precisamente Ivonne tendrá que vivir toda esta situación alejada de una de las personas más importantes para a venezolana, su hijo, que está viviendo la aventura de ‘Supervivientes’. Alejandro Reyes, de hecho, protagonizó uno de los momentos más divertidos de la primera gala por su emoción y energía a la hora de lanzarse del helicóptero.