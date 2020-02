​La versión de ‘El Pari’ sobre el robo de la moto de Pelarrodríguez no cala en el Juzgado

“No la robé en ninguna casa, me la encontré tirada en un camino de la parte del cementerio. Yo la vi allí, sin llaves ni nada y pensé que alguien que la habría robado no fue capaz de arrancarla. Así que yo sí lo hice manipulando unos cables y me la llevé a mi pueblo”, esta fue la declaración que M.A.M.L. realizó el pasado lunes, 17 de febrero, en relación a la motocicleta que se vio involucrada en el accidente mortal de un niño en Pelarrodríguez.

Sin embargo, parece ser que esas palabras no han calado en la juez al frente del Juzgado de lo Penal número 1 de Salamanca, puesto que, a través de Sentencia Resolutoria, ha dictado la pena de prisión de tres años y medio para ‘El Pari’ por el delito de robo con fuerza de la motocicleta. Un vehículo que fue sustraído en una vivienda de Tejares en el verano de 2018 y que finalmente acabó en el cauce del río Huebra, punto precisamente que se ha tenido en cuenta para dictaminar la pena, puesto que las declaraciones sobre el destino de la motocicleta han sido siempre contradictorias por parte del acusado.

Del miso modo, ha sido condenado a pagar al dueño de la motocicleta una cantidad de 6.500 euros, así como 1.272 euros a la compañía aseguradora.