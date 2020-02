La novena edición de la Media Maratón “Ciudad de Salamanca” calienta motores

Este domingo tendrá lugar la IX edición de la Media Maratón “Ciudad de Salamanca”. Se abrieron inscripciones allá por el 12 de enero y en pocos días se agotaron las 2600 inscripciones, lo cual es un reflejo del éxito y el buen hacer de las campañas anteriores.

La prueba sigue siendo una referencia a nivel nacional; al mismo tiempo que aumenta la implicación de todos ámbitos salmantinos en la carrera. En esta edición la organización ha llegado a tener más de 80 patrocinadores, un dato que refleja esta implicación. El centro neurálgico volverá a ser el Pabellón de la Alamedilla.

Ferial del corredor y recogida de dorsales: Se celebrará el sábado 29 de febrero en el Pabellón Municipal de La Alamedilla, horario: De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.

Entrega de dorsales: sábado, mismo horario Feria del Corredor y domingo, de 8:30 a 9:45 h en el mismo pabellón.

La prueba se celebrará el día 1 de marzo de 2020, dando comienzo la misma a las 10,30 horas y su recorrido será Pº de la Estación 9– Av. Cipreses – Gª Julio Robles – Gª piscinas municipales Garrido – Av. Mª Auxiliadora – Av. Mirat – C/ Zamora – Pl. Mayor – Pl. Poeta Iglesias – C/ Quintana – Rúa Mayor – Pl. Anaya – C/Francisco de Vitoria – C/ La Fe – C/ Libreros – C/ Veracruz – Pl. de la Merced – C/Balmes – C/ Serranos – C/ Compañía – Pl. Agustinas – C/ Ramón y Cajal – C/ Fonseca – C/ García de Tejado – C/ Joaquín Zahonero – C/ San Claudio – Cuesta de la Encarnación – C/ Peñuelas de San Blas – C/ Cuesta de San Blas – C/ de la Empedrada – C/ de la Palma – C/de San Gregorio – Puente Romano – Paseo del Progreso – N-620 – C/ de Buenaventura – Ctra. De Vecinos –C/ Tratado de Roma – Av. De la Virgen del Cueto – Pº de las Cuatro Calzadas – C/ de las Dos Encinas- Pº de las Dehesas – Pº Cuatro Calzadas – Av. De la Virgen del Cueto – Carril Bici (C/ Buenaventura) – N-620 – Pº Progreso – Puente Romano – C/ San Gregorio –C/Teso de San Nicolás – Carril bici ribera del Tormes – C/ Río Carrión – C/ Río Umbría – Av. Aldehuela – Av. De la Reina Berenguela – C/Colombia – Pl. Alto del Rollo – Av. Comuneros – Parque La Alamedilla.

OTROS SERVICIOS

Avituallamiento: se establecerán puestos de avituallamiento de agua cada 5 km aproximadamente (5k, 10k, 15k, 19k). Además en la zona de meta habrá un avituallamiento variado de líquidos y sólidos.

Desde la web de la carrera y de forma gratuita se podrá acceder a un completo reportaje fotográfico de la prueba. Además, todos los corredores tendrán a su disposición el vídeo de llegada a meta que podrán visionar y descargar desde la página web de la prueba.

La organización proveerá una zona de guardarropa el día de la prueba en el Pabellón de La Alamedilla de 9h a 13.30h. Las mochilas y/o bolsas irán debidamente identificadas con la pegatina entregada junto con el dorsal.

El servicio de duchas y aseo personal estará situado en el mismo Pabellón de Deportes. También se situarán aseos portátiles en la zona de meta. La organización no se hace responsable de la posible pérdida, extravío o robo de objetos personales.

La organización dispondrá para los participantes de servicio de fisioterapeuta profesional con la colaboración del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León y otro de podología, a cargo de la consulta de podología Roberto Martínez del Río, en las instalaciones del Pabellón al finalizar la prueba.

Con la colaboración del Instituto de Enseñanzas Aplicadas, en el pabellón de La Alamedilla habrá servicio de guardería totalmente gratuito para niños/as de 4 a 10 años, (máximo 50 niños/as), desde las 9.30h a las 13:00h.

La organización dispondrá de servicios médicos y ambulancias. Estos estarán situados tanto en el recorrido como en la zona de llegada en la que se situará un puesto médico avanzado. El servicio médico de la competición y los jueces de la misma están facultados para retirar durante la prueba a cualquier atleta que, a su juicio, manifieste un estado físico que pueda ir en detrimento de su salud. Cualquier corredor con problemas médicos, como alergias u otros, deberá solicitar a la entrega del dorsal, una etiqueta con una cruz roja, que deberá portar en un lugar visible, consignando en el reverso el problema.

Foro de Atletismo en Salamanca

Dentro de las actividades de la Feria del corredor, el 29 de febrero a las 19:00h se celebrará una nueva edición del Foro del corredor.

Este año contaremos con Dori Ruano exciclista con importante curriculum internacional y asidua a las carreras populares. Tratará el tema del dopaje deportivo en el ámbito profesional vs popular.

Javier Pitillas integrante de la Asociación Discamino nos hablará del apasionante programa de integración a través del deporte que están llevando a cabo.

Por último Rafael Martínez-Almeida, triple medallista europeo de deporte inclusivo y participante habitual con notables resultados en nuestra media maratón nos contará su experiencia como deportista.

El Foro se llevará a cabo en el colegio Rufino Blanco al lado del pabellón de La Alamedilla cuyo acceso estará adecuadamente señalizado.

En cuanto a los participantes más destacados se encuentran Juan Bueno, Javier Núñez, Iván Roade, Jorge Nieto, Roberto Bueno, Javier Alves, Manuel Vicente Tejedor, Jorge Rodríguez, Alberto Bravo, Luis Alberto Casado, Rafael Martínez Almeida y Raúl Álvarez en hombres; mientras que Mónica Gutiérrez, Juana Montaño y Mercedes Pila son las favoritas en féminas.