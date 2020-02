​“En Pizarrales, tanto pacientes como médicos estamos mal; hay listas de espera de más de una semana para una simple cita”

“Mi impresión es que no nos van a hacer ni puñetero caso”, así de contundente se ha expresado a este medio Regina Moreira, la presidenta de la Plataforma por la Defensa de la Salud Pública, después de reunirse, junto a Isidora Herrero, presidenta de la asociación de vecinos de Pizarrales, con la Gerencia de Salud Pública de Castilla y León.

Una reunión que ha emplazado su respuesta definitiva hasta marzo, puesto que “existe concurso de traslado de médicos, nos han dicho”, cuenta la propia Isidora Herrero. En ella se han tratado diferentes temas sobre el centro de salud de Pizarrales y la preocupación de los vecinos por los extensos plazos que deben esperar a la hora de solicitar una cita para Atención Primaria: “Hemos estado teniendo demoras de veinte días, hasta la semana pasada todavía eran de diez. Cuando solo debería haber una espera de 48 horas para concretar una cita”, cuenta Regina Moreira.

Algo que, obviamente, conlleva un trastorno elevado en el devenir del día a día de los miles de pacientes que acuden a este centro de salud. “Párate a pensar. Si tú pides para cualquier cosa cita para un lunes, no te dan día hasta el miércoles de la semana siguiente. Si tienes algo que te corre más prisa, al final te toca ir a Urgencias, colapsando la Sanidad”, continúa explicando a este medio la presidenta de la Plataforma por la Defensa de la Salud Pública.

“Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Aquí lo pasamos mal los pacientes, pero también los médicos. Si algún día falta uno de ellos por cualquier motivo, el que esté tiene que atender a los pacientes del otro. Se llegan a juntar con más de setenta en un solo día. ¿Qué sucede? Pues que al final los pacientes se cansan por la espera y los médicos se queman con tanto trabajo”, afirma Regina Moreira.

“Obviamente la culpa no es de los médicos, hacen todo lo que pueden y eso que ven a casi 60-70 pacientes diarios, más los avisos domiciliarios ¡Es una barbaridad! Nosotros estás reivindicaciones también lo hacemos por los médicos, más que nada porque ellos nos atienden de la mejor manera, porque el paciente necesita su tiempo y el médico se lo da. Pero, claro, lo mismo dan cita a tres personas a la misma hora, y algunos pueden tardar uno o dos minutos, pero otras personas necesitan mucho más tiempo”, argumenta Isidora Herrero.

“Si no se crea una bolsa de médicos sustitutos, con unas condiciones económicas y laborales justas; meter un noveno doctor no servirá de nada”

En esa reunión llevada a cabo con la Gerencia de Sanidad les han transmitido que, hoy por hoy, tienen cubiertas las ocho plazas de médicos, puesto que, hasta hace poco había déficit en este aspecto por la baja laboral de uno de los profesionales sanitarios. “También nos han dicho que va a haber un noveno médico. No saben cuándo, pero esperan que antes del verano”, explica Isidora Herrero. “No me espero que venga antes de final de año siendo muy optimista, ojalá me equivoque…”, añade Regina, quien se muestra más pesimista en ese apartado.

Sin embargo, ambas coinciden en que la inclusión de un noveno médico no servirá de nada, si no se aplican ciertas medidas que en estos momentos continúan demandando. “Nosotros queremos que haya una bolsa de médicos que sustituyan cuando alguno de los que hay ahora falten, porque las enfermedades y las bajas no se pueden programar. Por otro lado, deberían tener mayor planificación, lo que no se puede permitir es que las vacaciones las tengan programadas desde abril y no sean capaces de poner un sustituto desde el primer día”

“No hay médicos: esa es la respuesta que nos dan, pero el primer día se lo dije y se lo repetí: no los hay porque os los habéis dejado ir”, explica la presidenta de la Plataforma por la Defensa de la Salud Pública. “No se puede hacerles contratos de un día -continúa explicando- o de lunes a viernes y que no cobren el fin de semana y no tengan derecho ni a vacaciones, ni a nada. Si en la privada les ofrecen mejores condiciones o en pueblos cercanos de otras comunidades como Extremadura, no me extraña que se vayan. Si encima les cargas de esta forma de trabajo y les haces contratos basura…”

Por último, tanto Isidora Herrero como Regina Moreira, aseguran que van a esperar hasta marzo para comprobar si las cosas cambian, pero “si no es así, seguiremos luchando”.