La dura confesión del parto de Adara Molinero que enfrenta a Hugo Sierra y a Elena Rodríguez en 'Supervivientes 2020'

Si parecía que Elena Rodríguez y Hugo Sierra habían dejado sus diferencias a un lado para convivir cordialmente en Honduras, la tregua ha durado poco tiempo. Los concursantes Supervivientes 2020 discutieron este jueves en la segunda gala del reality cuando salió a la luz un controvertido comentario de la aspirante, según informa el diario digital 20minutos.

El programa emitió en directo una imágenes de la madrileña hablando con José Antonio Avilés sobre el acercamiento entre el uruguayo e Ivana Icardi la pasada semana: "Era muy previsible. No le hacía falta hacer esto. Es un apaño", opinó. Sin embargo, lo que realmente enfadó a Hugo Sierra en playa Palapa vino después.

La madre de Adara Molinero, expareja de Hugo Sierra, contó que el deportista no quería verla en el parto del hijo que tiene en común con la joven, el pequeño Martín: "A mí me pidieron, y yo sé que fue por él, que no fuera al parto de mi hija. Me lo dijo mi hija pero porque no quería tener encontronazos con él", le decía Rodríguez al periodista en el vídeo que se mostró a los concursantes.

Tras escuchar las palabras de la 'superviviente', el uruguayo la acusó de estar mintiendo: "Son temas muy delicados en los que no quiero profundizar, pero eso no es verdad", le recriminó, a lo que esta contestó: "Lo del parto es una verdad como que estoy en Honduras. Fuera esta mi hija y lo puede corroborar. Y no fue solamente al parto, yo estaba en el hospital y me mandabas fuera", se quejó.

"Mentirosa, qué estás diciendo", reaccionó él, sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo: "Es una gran mentira porque el niño vino de improviso", añadió. La madre de la ganadora de GH VIP 7 aseguró que lo que sucedió lo lleva "marcado dentro de su corazón", aunque Sierra ignoró esta información.

Hugo Sierra aprovechó su posición como el 'dios' de la isla (ahora lo es Cristian Suescun) para mandar a su compañera al grupo de 'Los siervos', lo que esta ya se esperaba, por lo que decidió no opinar. "Elijo a Elena por lo que ha pasado antes. Me ha molestado que diga que esto está apañado. Yo ya gané un concurso sin apañarme con nadie", valoró el concursante con ironía.

La situación indignó a Adara Molinero en el plató, donde discutió con el hermano de su expareja, Bruno Sierra, a quien llamó "machista" y amenazó con "abrir el cajón de mierda". Por su parte, Jorge Javier Vázquez pidió más detalles sobre este episodio familiar y le sugirió a la joven que acudiera a Sábado Deluxe.