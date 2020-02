La Consejería de Sanidad trabajará para que los análisis de coronavirus también se hagan en el hospital de Salamanca

El gerente regional de salud Manuel Mitadiel participaba este viernes en unas jornadas de fisioterapia en atención especializada de Castilla y León en la Escuela de Enfermería de Zamora. En esas jornadas, y tras participar en la inauguración de las mismas, atendía a zamora24horas para valorar las últimas novedades sobre el coronavirus en la comunidad.

Mitadiel reiteraba los dos positivos anunciados ayer tanto en Segovia como en Valladolid y prefería no hacer valoraciones sobre los casos en estudio en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora. “Nos hemos comprometidos todas las autonomías a no informar sobre los casos hasta que no sea positivos para no generar mayor alarma”, explicaba. No obstante, todo apunta a que los casos en estudio en Zamora serán negativos.



Manuel Mitadiel incidió en la necesidad de “mantener la calma” en estos momentos y pidió a la población que pudiera tener algún síntoma que en primer lugar haga uso del teléfono habilitado por la Junta para tratar la cuestión del coronavirus. Igualmente recordó el poco efecto que hace la mascarilla y pidió encarecidamente “mantener unas normas básicas de higiene” relacionadas con “el lavado de manos y cara”, tal y como se recomienda con la gripe.



Por último Manuel Mitadiel realizó un anuncio que recogió zamora24horas, y es que la Consejería espera que las pruebas de los casos en investigación del coronavirus puedan realizarse no solamente en el hospital de Valladolid, como hasta ahora, sino también en los hospitales de Burgos, Salamanca y León.



Y es que actualmente, las pruebas que no pueden realizarse en Valladolid por el gran volumen de muestras se envían a Majadahonda y los resultados tardan alrededor de veinticuatro horas, en vez de cuatro, al encontrarse el sistema prácticamente saturado. "De esta forma también evitaremos tener a los ciudadanos tanto tiempo aislados en los casos en los que se confirmen los negativos", finalizaba el gerente regional de Salud.