CGT califica como “caótico” el funcionamiento del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

La Sección Sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) que presta labor en Salamanca dentro del servicio público sanitario autonómico emite un comunicado al encontrarse “harta de conversaciones infructuosas e intentos fallidos de contacto con todas las direcciones y subdirecciones del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

En el mismo, CGT expone que “la Dirección de Gestión del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, cada vez más centrada en el nuevo hospital, tiene abandonadas las funciones de su competencia en el actual hospital y del personal dependiente de esta Dirección, reflejándose este abandono en un pésimo mantenimiento en el complejo, de lo que derivan complicaciones y accidentes laborales de cara a la labor a desempeñar por parte de los trabajadores, como, por ejemplo, un accidente laboral ocurrido con un ascensor en fechas recientes o la caída de un techo sobre los usuarios en una de las consultas hace unos días”.

El comunicado de CGT añade varios puntos: “Esta Sección Sindical ha denunciado entre muchos otros temas, el estado del asfaltado de los accesos de entrada al hospital, la podredumbre de los almacenes existentes a la entrada y salida del túnel de Urgencias Pediátricas, la temperatura alcanzada en muchos servicios en época estival, que hace que el trabajo sea muy duro y la recuperación de los pacientes, más aún, entre otras muchísimas cosas. Con respecto al plan de evacuación del hospital, dudamos mucho que sea efectivo cuando la única vía de salida del hospital está ocupada por unas casetas de obra que estrechan la calzada del recinto hospitalario, a lo que se suma que a las horas punta de los colegios cercanos al hospital, aumenta muchísimo la afluencia de vehículos aparcados en doble fila, que impiden la fluidez necesaria para la salida del recinto. Con la excusa de la planificación de la plantilla para el nuevo hospital (la cual está llevando más tiempo que la construcción del propio hospital, en manos de este Director de Gestión), entre Operarios de Oficios, Operarios de Servicios, Oficiales de Mantenimiento y otras muchas categorías, hay alrededor de 80 vacantes cubiertas con contratos precarios. Algunos renovados sin tener en cuenta la normativa que rige las bolsas de empleo, como es el caso de las dependientes de la Subdirección del Área Técnica, que renueva a su antojo contratos a quien ella considera, con excusas peregrinas como la lentitud burocrática que hay en la Gerencia Regional de Salud, en Valladolid. La interpretación del pacto de vacaciones, permisos y licencias por parte de esta Dirección y sus Subdirecciones, es un tema aparte que requiere mención especial, puesto que es una interpretación totalmente aleatoria y libre que muchas veces no cumple con dicho pacto, con el consiguiente enfado y malestar entre los colectivos afectados, que también se quejan del trato déspota y abusivo de esta Dirección y de algunos de los jefes intermedios, con mínima comunicación hacia los trabajadores. Esta Sección Sindical ha realizado muchas denuncias en diversos ámbitos acerca de la falta de transparencia en el funcionamiento de las numerosas empresas privadas que cada vez invaden más el espacio de la sanidad pública, teniendo cada vez más arraigo y presencia que nunca, sin saber muy bien el coste final en varios aspectos que puede acarrear a la sanidad pública, no sólo económicamente sino en calidad asistencial o incluso perjuicio en el empleo público. Por otro lado, la prohibición expresa de fumar en recintos hospitalarios, que fue recogida por ley desde el año 2011, y que dice de forma clara y concisa que no se puede fumar en centros, servicios o establecimientos sanitarios, así como en los espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos, en este Complejo Asistencial no sólo no se cumple, sino que se ha visto a miembros de la Dirección, incumpliendo dicha ley. En general, detectamos en todos los ámbitos falta de interés por parte de las Direcciones en mantener contacto con esta Sección Sindical y poner solución a los problemas que les planteamos, como, por ejemplo: deficiencia de plantilla (personal bajo mínimos), mala organización de los recursos humanos, irregularidades en las contrataciones por bolsa… Esta Dirección, inmersa de lleno en el nuevo hospital, del cual, dicho sea de paso, la información es escasa, por no decir nula, no solo no pone control a todas estas irregularidades, sino que es partícipe de las mismas por omisión ante las quejas y demandas expuestas por esta Sección Sindical, tanto escritas como verbales. La Dirección Gerencia, conocedora de esta problemática, ha hecho la vista gorda, dejando a sus subordinados hacer y deshacer a su antojo, siendo de esta manera, partícipe de sus tropelías. Todo esto explicado anteriormente deriva en una calidad asistencial menor, unas condiciones laborales cada vez más precarias y una sanidad pública cada vez más debilitada y privatizada, malo para el trabajador, pero para el usuario”.

Por lo expuesto, CGT exige: “La depuración de responsabilidades por parte de quién corresponda en la Consejería de Sanidad y se ponga, al fin, coto y orden en el Complejo Asistencial de Salamanca a tanta irregularidad. El respeto que los trabajadores merecen por parte de la Dirección cuando elevan sus quejas ante ella, a través de sus representantes. Cualquier caso omiso que se haga de estas quejas, se considerará por parte de los trabajadores y de sus representantes como una ofensa ante sus derechos. Si los trabajadores cumplen con sus obligaciones laborales, desde CGT exigimos que la Dirección cumpla con los derechos correspondientes a estos trabajadores, como no podría ser de otra manera. ¡Basta ya de abusos!”.