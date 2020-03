Escombreras: Acabar con las ilegales y recuperar las zonas deterioradas por los vertidos

Acabar con las escombreras ilegales de una vez por todas en la provincia. El objetivo está claro, que se consiga resulta más complicado por dos motivos; por un lado, lo fácil que resulta desprenderse de enseres en lugares donde no hay vigilancia alguna y, por otro, las dificultades para encontrar y sancionar a los infractores, reicindentes en muchos casos.

A pesar del aumento de puntos limpios, con frecuencia, especialmente a las afueras de los municipios próximos a Salamanca, surgen escombreras con enseres, chatarra o restos de productos tóxicos y peligrosos lo que supone, además del impacto visual, un grave problema medioambiental. Vertidos que unas veces proceden de vecinos de la propia localidad y, otras, de residentes en la ciudad.

Tras el acuerdo de colaboración entre la capital, las localidades del alfoz y la Guardia Civil se ha dado un paso "importante" para unificar actuaciones, "pero habrá que ver si lo conseguimos, hay que concienciar del daño que supone estos escombros incontrolados para el medio ambiente, para todos".

Una de las medidas pasa por la coordinación de todas las administraciones y otra por unificar las ordenanzas fiscales en materia de sanciones de la ciudad y el alfoz, de manera que las multas por estos delitos sean similares y se pueda evitar lo que viene ocurriendo hasta ahora, el vertido de escombros en pueblos limítrofes de la capital, donde las multas en función de la gravedad van desde los 750 a los 3.000 euros.

En el caso de Doñinos, cuenta con una escombrera cerrada aunque, como explica su alcalde, Manuel Hernández, "eso no evita que se arrojen escombros fuera de ella". Sobre las sanciones, se incluyen en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana con sanciones de 750 euros, 1.500 euros y 3.000 euros. La alternativa para que los vecinos de Doñinos depositen restos está en el punto limpio para voluminosos, escombros y vegetales.

"Es un problema en la medida en la que afecta al medio ambiente", aseguran desde el Ayuntamiento de Villares de la Reina, una localidad próxima a Salamanca en la que sí aparecen escombreras ilegales. Uno de los objetivos es que tanto vecinos como empresas "reciclen" y depositen los residuos en los puntos habilitados.

También en Arapiles se encuentran con el problema de vertidos ilegales en una zona próxima a la antigua escombrera. Su alcalde, Audacio Viloria, explica que con este tipo de delitos medioambientales "todos salimos perjudicados" por lo que considera "muy útil y conveniente" la colaboración entre Salamanca y los municipios más próximos.

Con ordenanza en esta materia, Carbajosa de la Sagrada es otra de las localidades próximas a la capital donde no hay escombreras ilegales, salvo el depósito puntual de resiudos en lugares que no corresponde.El Ayuntamiento cuenta con un servicio de recogida de voluminosos de forma semanal en los contenedores de basura, la recogida de residuos vegetales, a los que se suman los destinados al reciclaje de vidrio, plástico, papel, aceites o ropa.

Sin escombreras ilegales en Santa Marta de Tormes, las sanciones de esta localidad por el depósito de escombros en zonas no habilitadas incluyen las multas incluidas en Ordenanza, 750 euros las infracciones leves, 1.500 euros las graves y hasta 3.000 las muy graves.

"La colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca con el alfoz será efectiva con un seguimiento de todos". Así lo afirma la alcaldesa de Cabrerizos, Lourdes Villoria, un municipio que dispone de una ordenanza municipal que contempla de Limpieza y Gestión de residuos donde se establecen las multas por infracciones, en una localidad sin escombreras ilegales.

Otra de las localidades del alfoz, Carrascal de Barregas, sin escombrera ilegal en su término, acaba de Modificar en el pleno extraordinario celebrado esta semana la Ordenanza reguladora de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana que fija sanciones de hasta 3.000 euros por este tipo de delitos.

Puntos para depositar pequeños residuos en el entorno de los pueblos

Además de evitar la aparición de escombreras ilegales, hay que acabar con las ya existentes. Para ello está en marcha un convenio cuyo objetivo es la recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes. Como explican desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente "se aplica en toda la Comunidad y esperemos que sirva para la concienciación general” afectando en Salamanca a 61 escombreras.

Una de las medidas es facilitar puntos en el entorno de los pueblos para que se puedan depositar residuos de pequeño tamaño que hasta ahora se tiraban en cualquier lado. En el caso de los derivados de obras o reformas del hogar, "tienen que ser gestionados por la empresa que realiza la obra, que tiene que incluir un apartado de gestión de residuos en el proyecto de obra, y debe ser costeado por el dueño de la propiedad".

La Junta participa en este convenio con la retirada de residuos no inertes -los peligrosos- como neumáticos, radiografías, baterías o componentes electrónicos, los inertes -aquellos que no causan degradación- "se adecuarán al paisaje y no se retirarán". La colaboración entre la Diputación de Salamanca y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha permitido sellar ya 29 escombreras con otras 29 en proceso, mientras el objetivo, es llegar a 155 escombreras hasta 2021 con una inversión que supera los 918.000 euros.

En cada escombrera, las obras consisten en el acondicionamiento de escombros y taludes, cubrición de tierra, recogida, transporte y gestión de los residuos y restauración de cubierta vegetal mediante laboreo y siembra. Las 29 localidades de Salamanca son Agallas, Alba de Tormes, Aldeaseca de Alba, Berrocal de Huebra, Campillo de Azaba, Carpio de Azaba, Cereceda de la Sierra, Cilleros de la Bastida, Ciudad Rodrigo, Colmenar de Montemayor, Dios le Guarde, El Bodón, El Cabaco, Fuenteguinaldo, Fuentes de Oñoro, Gallegos de Argañán, Garcihernández, Horcajo de Montemayor, Ituero de Azaba, La Alameda de Gardón, La Atalaya, La Bastida, La Bouza, La Encina, Montemayor del Río, Pinedas, Serradilla del Llano, Tordillos y Valdelageve.