Podemos, satisfecho con la paralización del salón de juegos de la avenida de Los Cipreses

El partido político Podemos Salamanca celebra el anuncio realizado por el Ayuntamiento de Salamanca de paralizar las obras de la sala de juegos del Centro Comercial Los Cipreses por, como contaba la formación, carecer de licencia ambiental y estar a menos de 100 metros de un centro escolar, la distancia mínima exigida por la Junta de Castilla y León.

Podemos Salamanca relata que “avisaba de la situación en el pleno del 7 de febrero y ha sido necesario volver a denunciar la situación ante la opinión pública para que el Ayuntamiento Salamanca actúe”. “Unas horas después de la rueda de prensa, el consistorio anunciaba un informe que, desde hace dos meses, confirmaba la situación irregular de la casa de apuestas”, añade.

La formación morada no entiende por qué, si el Ayuntamiento contaba con informes de las irregularidades desde hace meses, no paralizaba antes la obra y permitía su comienzo: “En estas cosas hay que ser más diligentes, no vaya a ser que alguien pueda pensar que esos informes han aparecido o se les ha hecho caso solo porque alguien denuncia los hechos”.

Por ello, en el próximo pleno municipal, que se celebrará el 6 de marzo, Podemos Salamanca preguntará por qué se ha permitido la continuación de las obras.