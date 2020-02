VIDEO | ¿Qué hay en la caja de 'La Resistencia'? Najwa Nimri desvela el secreto mejor guardado

'La Resistencia' ha desvelado por fin su secreto mejor guardado. Hasta este jueves, el contenido de la caja que David Broncano mostraba a sus invitados al final de cada entrevista era una incógnita. Pero la intriga ha llegado a su fin tras el paso de la actriz Najwa Nimri, a quien el presentador le permitió revelar el contenido sin tener que pagar los 50.000 euros de multa que impedían que nadie lo hubiera hecho hasta la fecha, según informa el diario El Confidencial.

"Tengo muchas ganas de decíroslo", amenaza Nimri antes de echar un ojo al vídeo que ha repugnado a personalidades públicas de toda índole. Su reacción fue muy diferente. "No te puedo creer, es buenísimo. De verdad, me esperaba algo mucho más mierda", comenta entre carcajadas. "A ver, yo os diría lo que hay, pero no tendría ni puta gracia si lo cuento", parece recular antes de que los lamentos del público le incitaran a acabar con la incógnita.

Sólo entonces quiso cerciorarse de que no habría sanción:

—Si se lo digo, ¿me denunciáis? —plantea la actriz.

—El contrato es válido. Llamamos a un abogado para que nos lo redactase. No es broma, tendrías que pagarnos 50.000 euros —responde con sorna Broncano.

El argumento de que "la gente va a acabar hasta las narices" tampoco sirve para convencer al conductor del programa, que únicamente transige cuando Nimri hace el amago de marcharse. "No te demandamos", concede mientras Grison finge críticas hacia su compañero: "¿Y mi abuela, tronco? Que llevamos tiempo diciéndoselo toda la familia". Finalmente, la artista lo cuenta.

"Cuando afilas la imagen parece que alguien está cortando filetitos de una pata de jamón. Vas viendo cómo están fileteando eso y entonces lo más gracioso es que caen esos restillos al suelo y un perrillo empieza a olisquearlos. Todo como realista español, extraño. Y se abre el plano... ¡Es un menda con una dureza en el pie, rollo jamón de jabugo, rajándose la planta del pie!", relata escandalizada. "Es un vídeo raro de cojones, sólo digno de este sitio".