Cuarto torneo robótico “First Lego league Salamanca”, soluciones innovadoras a ritmo de Lego.

“First Lego league” es un programa internacional para el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas, en el cual participan más de 480.000 jóvenes de 110 países de todo el mundo. Además, impulsa el aprendizaje de habilidades y competencias STEAM, para que los jóvenes las apliquen a la mejora de las condiciones de vida de las personas.



La Universidad de Salamanca a través de su Parque Científico se suma a esta iniciativa para contribuir a despertar vocaciones en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la ingeniería en España, mediante una experiencia vital de aprendizaje que inspira a miles de jóvenes en más de 90 países de todo el mundo.

Este año, se celebrarán 37 torneos clasificatorios FIRST LEGO League en España y en ellos participarán más de 2000 equipos con más de 16.000 participantes. Los ganadores de los Torneos Clasificatorios llegarán a la Gran Final FIRST LEGO League España que se celebrará en Tenerife los días 28 y 29 de marzo de 2020. De todos los participantes, se seleccionarán los equipos que viajarán a distintas ciudades del mundo, para participar en los Torneos Internacionales FIRST LEGO League.



A nivel local, esta iniciativa contará este año con cerca de 250 participantes, divididos en dos grupos: de 6 a 9 años y de 10 a 16, quienes deberán identificar un problema real y plantear soluciones innovadoras para el mismo, a través de la investigación científica; así como superar distintas pruebas con un robot construido y programado por ellos mismo.

En este sentido, el reto con el que están trabajando los equipos en esta edición es la evolución y el crecimiento de las ciudades y los edificios, teniendo que presentar soluciones novedosas para crear un entorno donde vivir y trabajar que perdure en el tiempo, utilizando en su proyecto las herramientas y tecnologías actuales.

Cabe destacar la labor de los 60 voluntarios que colaborarán en esta iniciativa, los cuales harán el papel de jueces, árbitros, reguladores de tiempos y acompañantes de los equipos, fomentando así valores como la inclusión y la competitividad.

Al acto de entrega de premios asistirán Javier González Benito, vicerrector de Economía de la Universidad de Salamanca y director del Parque Científico de la Universidad de Salamanca; y Susana Pérez, vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca.

La IV Edición del Torneo Clasificatorio FIRST LEGO League Salamanca (FLL Salamanca), se celebra este lunes desdeo las 9.30 h en el Edificio de la Hospedería Fonseca (C/Fonseca, nº 2). La entrada es gratuita y libre hasta completar aforo.