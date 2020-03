Roberto Bueno se impone en la novena Media Maratón Ciudad de Salamanca y Mónica Gutiérrez bate el récord de la prueba

Veintiún kilómetros de atletismo puro por el centro de la ciudad de Salamanca. La novena edición de la Media Maratón Ciudad de Salamanca volvió a ser todo un éxito y acogió a 2.600 atletas, que devoraron las inscripciones.

El pistoletazo de salida de dio a las 10:30 horas desde el Paseo de la Estación y, tras un recorrido de 21 km, los corredores llegaron al Parque de La Alamedilla.





Roberto Bueno dio un recital en la categoría masculina y fue el dominador absoluto con un tiempo de 1h08:07. El del Atlético Macotera estuvo acompañado en el podio por su hermano Juan Bueno y Jorge Nieto. "Cualquier salmantino querría ganar esta carrera. A partir del 2 he dado un cambio y sabía que mi hermano no iba a seguirme por compañerismo. No he mirado nunca para atrás", explicó el ganador en rueda de prensa.





En la categoría femenina, Mónica Gutiérrez consiguió batir el récord de la prueba con 1:14:41. "No pensaba que iba a poder correr así porque había mucho viento. Además, no es un Media rápida sino dura. Cuando he visto que el récord estaba en 1h15'', aseguró en línea de meta.

La corredora extremeña estuvo secundada en el podio por Mercedes Pila y Juana Montaño.