La Aldehuela acoge a más de quinientos jóvenes en una concentración de rugby base

Disfrutaron de un gran sábado en las categorías sub6, sub8, sub 10, sub 12 y sub 14

El rugby sigue creciendo a pasos agigantados y los formadores siguen trabajando de forma ejemplar en sus canteras. Como ejemplo, la concentración a nivel de Castilla y León que se realizó el sábado en La Aldehuela.

Más de quinientos niños, en las categorías sub 6, sub8, sub 10, sub 12 y sub 14 disfrutaron de una gran mañana de rugby, acompañados de sus padres.

Además, el Salamanca RC marcha líder en su categoría con una plantilla muy joven, comandada por Héctor García, y tiene opciones de jugar la fase final para ascender a División de Honor B.