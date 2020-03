​Ángel Sánchez: “Hemos hecho setenta minutos fantásticos”

El entrenador del Guijuelo, Ángel Sánchez, valoraba de forma positiva el empate logrado en el estadio Helmántico y alabó los primeros setenta minutos de sus futbolistas.

Valoración. “Estoy contento con el empate en un campo que no es sencillo. El objetivo era sumar los tres y por eso me voy con sabor agridulce. Hemos hecho setenta minutos fantásticos pero, a partir de ahí, el equipo no ha sabido gestionar el partido porque ya estaba más para ellos”.

Cambios. “Sacar a más gente arriba, cuando tú no tienes el control del partido, creo que no te hace tener más situaciones de peligro. El Guijuelo, lo que tenía que hacer a partir del 70, era no perderlo”.

Portería a cero. “Sabemos de la dificultad de ganar partidos. Ahora mismo, cinco empates en el grupo. No es para nada sencillo. Lo que sea sumar fuera, es positivo”.

Calculadora. “He visto que el playout estaba en 28; creo que con 45 puntos te puedes salvar”.

Rival. “Lo que viene siendo el Salamanca esta temporada. No necesita tener el control del partido para generar ocasiones. Creo que hemos estado bien en nuestra presión alta. Tiene jugadores de mucho talento individual”.