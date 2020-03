Los vecinos le piden cambiar el felpudo y su queja se hace viral en redes

Un usuario de Twitter ha denunciado en redes sociales de la queja de sus vecinos por el felpudo que ha puesto en el recibidor de su casa. Lejos de ser un problema de mal gusto o palabras malsonantes, se quejan de que la alfombrilla es un tanto llamativa, según informa El Español.

“No puedo creer esto. Los vecinos están escribiéndome para reclamarme porque no les gusta mi felpudo en tanto les resulta ’muy llamativo'”, ha escrito en la red social, acompañando la denuncia con una foto del felpudo, que no es más que una simple flor.

El denunciante ha añadido una captura del mail que le mandó uno de sus vecinos, tal y como adjunta en su queja, que escribió que “se ha reportado” que está utilizando un felpudo “que no es muy estándar y es muy llamativo. No cuadra con los de los otros departamentos y me han solicitado que te sugiera cambiarlo por uno más sobrio”.

El tuit se ha convertido en un fenómeno en Twitter, con cerca de 100.000 ‘me gusta’ y casi 11.000 retuits. Además, las respuestas de los usuarios llenan la publicación con comentarios a cada cual más originales.