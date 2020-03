VIDEO | Un plano traicionero muestra la entrepierna de Violeta Mangriñán sin ropa interior

‘Supervivientes 2020’ sigue dando mucho que hablar. El reality de Telecinco vive sus primeras semanas, y si la acción no la encontramos en la isla, pues estará en el plató, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

Es lo que sucedió este domingo durante el debate. Una de las invitadas fue Violeta Mangriñán, que debutaba en este edición tras ser una de las candidatas descartadas para viajar a Honduras.

La joven explicó que aunque los resultados de las pruebas médicas fueron los mismos que el año pasado, los doctores le advirtieron que ”para participar en Supervivientes debo quitarme la vesícula por seguridad, porque me puede volver a pasar lo mismo. A mí la vesícula no me ha vuelto a dar problemas desde que me fui de Supervivientes, así que quitármela para participar lo veo un poco ‘too much’”.

Así pues, en esta edición su papel será el de comentarista, y de momento se ha estrenado con una escena muy viral que poco tiene que ver con el desarrollo del concurso.

Y es que un plano traicionero dejó al descubierto su entrepierna en uno de los lances del programa.

Violeta llevaba un vestido negro muy corto, y además iba sin ropa interior. Resultado: una imagen demasiado íntima que no tardó en correr como la pólvora a través de las redes sociales.

La TV te puede pasar una mala jugada. Y más si vas sin ropa interior. #ConexionHonduras2 pic.twitter.com/Wj34uWnygG — M 📺 (@casasola_89) March 1, 2020

Violeta Mangriñán fue protagonista hace unas semanas tras anunciar que ha sido estafada por su representante y que tendrá que empezar de cero su propia marca de ropa.

“Empecé a ver cosas raras, las sesiones de fotos eran un truño... y empecé a pensar que nos estaba vendiendo la moto. Dábamos un dinero y no veíamos resultados”, arrancó la también ‘influencer’.

Violeta transmitió que “me escribió el chico que se encargaba de la producción de la marca para decirme que la responsable le tenía amenazado para que no me hablara”.

“También me comentó que había emitido una factura y que no le habían pagado, por lo que paró la producción”, añadió.