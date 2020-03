​Pacientes y familiares del Hospital de Salamanca se quedan sin ver el Real Madrid - Barcelona a pesar de haber pagado por ello

Este domingo han sido muchos los salmantinos que se han agolpado ante la pantalla de la televisión para presenciar el partido que enfrentaba al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Solos o acompañados, lo cierto es que la hora del encuentro, 21:00 horas, y el mal tiempo en la capital, propiciaban -si cabe aún más- que muchos decidieran marcar la cita deportiva para disfrutar rodeados de los suyos.

Sin embargo, por circunstancias de la vida, hay algunos salmantinos que tienen que pasar más tiempo del deseado en la habitación de un hospital. A corto o a largo plazo, lo cierto es que la vida no para y algunos de ellos no tienen más remedio que vivir eventos de este tipo tras la pantalla de una televisión, algo que por cierto supone un coste adicional en el Hospital de Salamanca.

Por tanto, muchos de esos pacientes y sus familias decidieron hacer del domingo un plan diferente y reunirse, algunos de ellos, para poder acompañar a las personas ingresadas y aprovechar para disfrutar del partido en compañía. Sin embargo, sin previo aviso a los consumidores, la empresa que gestiona los televisores de las habitaciones del hospital canceló su compromiso con Movistar Plus justo ese domingo, lo que supuso que muchos de ellos pagaran el servicio de televisión para poder ver un partido que finalmente no se emitió.

“Acabo de tener un niño el sábado y por eso estábamos pasando el fin de semana en el hospital. Pedimos una pizza para poder disfrutar del partido, pagamos el servicio de la tele para poder verlo y cuando llegó la hora, nos dimos cuenta de que algo no iba bien”, cuenta a SALAMANCA24HORAS.COM uno de los afectados, seguidor del Real Madrid, que admite que nadie les avisó de la no emisión del partido y para más inri, se perdió la victoria de su equipo.

Según otro de los afectados, la empresa aseguró que estaban teniendo muchas quejas por lo mismo, pero que el contrato con Movistar Plus había expirado el 1 de marzo, “su respuesta fue: no pensábamos que fueran a cortar tan rápido el suministro”.

Son muchos los que se han mostrado molestos con la empresa y presentaron sus quejas durante el transcurso del partido: “yo llamé y me dieron sus más sinceras disculpas, pero que no podían hacer nada. Me dijeron que me devolvían los tres euros, pero a mí el dinero me da igual. Estoy ingresada en la planta cuarta y solo quería poder disfrutar del partido junto a mi familia. No saben el daño que nos han hecho”, cuenta a este medio otra afectada.

Precisamente, esta persona decidió, “puesto que por suerte yo sí me puede mover, algo que mucha gente de mi misma planta desgraciadamente no lo puede hacer”, ir habitación por habitación explicando la respuesta que le habían dado y los motivos por los que el partido no se podía ver, “me da mucha pena porque aquí hay mucha gente mayor y que incluso han venido amigos y familiares de los pueblos para acompañarlos y se han llevado un chasco muy grande”.

“Parece una tontería, pero no lo es. Al menos podían habernos dado una alternativa o avisarnos previamente como sí hacen siempre que se te va a acabar el dinero en el dispositivo. Ha sido un ‘disgustazo’, una faena y una sinvergonzonería”, concluye exclamando una de las afectadas