Nagore Robles se despide de 'MYHYV'

Nagore Robles se ha despedido de la audiencia de 'MYHYV' ante su puesto de presentadora sustituta ya que mañana, miércoles 4 de marzo, Toñi Moreno regresa a su trabajo en el espacio de búsqueda del amor de Cuatro, según informa el diario El Confidencial.

La que fuera concursante de 'GH 11' y expulsada con el mayor porcentaje de la historia del reality show, ha tenido la oportunidad de estrenarse como presentadora gracias a la baja maternal de Toñi. Tras unas palabras de agradecimiento por parte de Violeta (que no de Sofía ni Kiko, los más veteranos como asesores) en nombre de todos, Nagore se ha dirigido a la audiencia: "Quiero decir que para mí esta ha sido una experiencia maravillosa. Quiero dar las gracias a quien confió en mí y me dio esta oportunidad porque he aprendido muchísimo".

"Este es el programa donde más he aprendido profesionalmente en mi vida. Me siento tan afortunada de pertenecer a esta gran familia. Nos dejamos la piel día a día porque vosotros en casa nos veáis un ratito, disfrutéis con nosotros y que nuestros chicos se enamoren y espero que lo sigamos haciendo durante muchísimos años. Han sido unos meses maravillosos, unos días llenos de muchas confidencias... Gracias a todos los directores que están ahí en control, gracias a todo el equipo, a mis compañeros", añadía.

Mirando al lugar donde están Sofía Suescun y Kiko Jiménez en el plató de 'Mujeres y hombres y viceversa', ha pedido perdón: "Pido disculpas si en algún momento ha habido algo que os haya hecho daño, no soy perfecta y seguiré cometiendo mil errores, pero espero seguir aprendiendo a vuestro lado". Cabe recordar que en no pocos programas Robles ha cargado sin motivo aparente contra la pareja, dejando de lado su imparcialidad como presentadora y traspasando la barrera al atacarles con aspectos personales y alejados del funcionamiento del espacio de televisión. Los asesores del amor, por su parte, se han mostrado tranquilos, aplaudiendo y sin gestos efusivos ni de pena ante sus palabras.

Finalmente ha pedido seguir ejerciendo de presentadora: "Pido al universo y a la cadena que en algún momento me den otro programa. Por pedir..." emplazando finalmente al público a la llegada de Toñi Moreno.