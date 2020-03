​“Estamos muy agobiadas por no poder salir de casa”: Hablan las compañeras de la joven que dio positivo por Coronavirus en Salamanca

Las compañeras de piso de la estudiante de Pedagogía de 19 años que dio positivo por Covid-19 el pasado lunes 2 de marzo, hablan con SALAMANCA24HORAS.COM en este tercer día de aislamiento. “No podemos salir en catorce días y este es el tercero. Estamos bastante agobiadas, porque pensábamos que lo íbamos a llevar mejor”, cuenta una de las jóvenes quienes prefieren mantener el anonimato para evitar situaciones como las que ya han tenido que vivir en su propia casa. “Nos ha llamado ayer una vecina al telefonillo diciéndonos tonterías, ¡Cómo si fuera culpa nuestra! Encima que estamos aquí, recibimos este tipo de cosas”.

Las siete jóvenes viven en tres pisos contiguos que copan toda la planta de un edificio, “estamos aisladas todas. Nos llamaron por teléfono y nos dijeron que bajo ningún concepto podíamos salir de casa. Tenemos que tomarnos la temperatura por la mañana y por la tarde y estamos en contacto con una epidemióloga, pero tenemos muchas dudas”. Cuentan que ni siquiera saben si pueden desplazarse de una casa a la otra y que “en ningún momento ninguna de nosotras ha tenido síntomas de coronavirus, ni siquiera tiene ahora mismo fiebre la compañera que ha dado positivo y tampoco se encuentra mal”.

Sin embargo, este martes sí que le han realizado pruebas a una de ellas porque se mostraba aquejada de dolor de pecho, pero aún no han salido los resultados. “A nosotras nos han dicho que hasta que no tengamos síntomas no nos van a hacer pruebas. Porque si no hay síntomas, nos comentan, que puede que lo tengamos pero que la prueba no dé positivo. Sin embargo, yo creo que nos están dando largas porque hay mucha gente que está solicitando las pruebas, pero es que estamos casi seguras de que lo tenemos”.

“Hemos hecho la compra por internet y si alguien nos tiene que traer algo nos lo dejan en el ascensor”

Todas admiten que se encuentran en perfecto estado, pero que están viviendo momentos de angustia. “Estamos pegadas al televisor o a las noticias de medios digitales y nos agobiamos; porque no sabemos qué va a pasar y tenemos muchas dudas, por ejemplo, sobre la prueba que le han hecho a una de nosotras ¿Si da negativo se puede ir de aquí o hay que esperar hasta que tenga otros síntomas? Ni siquiera podemos despejar la cabeza porque es muy difícil, estamos todo el día pensando en esto”.

“Mi madre me intenta tranquilizar, pero no sé si está tranquila. Tenemos la suerte de que nuestros amigos nos apoyan y nos dicen que si necesitamos cualquier cosa nos las dejan en el ascensor. Por ejemplo, a mí hoy me van a traer así unos apuntes”, cuenta la joven que además añade que el tema de la comida les cogió por sorpresa.

“Nada más llamarnos avisamos a unos compañeros para que nos hicieran una compra grande. Sin embargo, a ellos también les llamaron para estar en cuarentena y solo pudieron traernos algunas cosas. Así que hemos tenido que hacer la compra por internet”, concluye una de las compañeras de piso de la mujer protagonista del primer positivo por coronavirus en Salamanca.