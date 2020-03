David Sardinero (director de ‘Gigantes del Basket’): “Tenía ganas de que la Copa de la Reina se volviera a organizar en Salamanca”

“No soy un experto en baloncesto femenino, pues creo que hay gente que puede opinar de él con más profundidad que yo, pero lo sigo, sobre todo, por el puesto que tengo y porque forma parte del contenido de nuestra revista”. De manera “honesta y justa”, David Sardinero, director de la revista Gigantes del Basket, considera que hay periodistas que pueden saber más que él sobre la Copa de la Reina que empieza este jueves, lo cual no le impide analizarla en SALAMANCA24HORAS.

“Tenía ganas de que se celebrara otra vez en Salamanca porque el Perfumerías Avenida se merecía volver a organizarla. El público va a responder porque la ciudad es la cuna del baloncesto femenino”, afirma Sardinero.

Para él, el favorito es el equipo charro: “Ha habido títulos nacionales que se le han escapado. Sin embargo, creo que a este le tiene ganas. Al anfitrión suele costarle vencer, pero, aunque juegue fuera de su pabellón habitual, el apoyo de su afición supondrá un impulso y no un freno. Eso sí, siempre puede surgir algún tapado”.

El director de Gigantes del Basket, que cubre la competición con un redactor y que, a la espera de publicar de manera impresa lo que ocurra en el campeonato, informa sobre él en su página web (www.gigantes.com), invita a los salmantinos a disfrutar de lo que rodea a esta cita: “Más allá del que crean las aficiones, el ambiente que genera es interesante. Se involucran marcas, representantes de jugadoras, entrenadores en paro, exjugadores, exentrenadores… Esa es la idiosincrasia de este torneo, aspecto que el fútbol no ofrece. Deportivamente, es el primer examen parcial del año, lo que hace que todos los equipos se pongan las pilas. Para los grandes, si no lo ganan y después consiguen la Liga u otro título, no pasará nada. Pero si lo llevan, se quitan parte del temario”.

“El baloncesto femenino está cogiendo impulso. Están regresando jugadoras nacionales y se está manteniendo el nivel de fichajes de americanas. Además, la selección española está contribuyendo a este crecimiento acelerando el proceso con sus buenos resultados. La presencia de la Reina en la final ayuda a esa subida de nivel porque muestra implicación y convencimiento por el camino diseñado. Es una gran noticia en un momento que puede ser un punto de inflexión, pues están surgiendo proyectos, como el del Valencia o el Unicaja, que quieren ser importantes”, afirma David Sardinero.

A pesar de ello, el comunicador entiende que “todavía existen muchas diferencias entre el baloncesto masculino y el femenino, lo que se percibe en los presupuestos, el volumen de negocio y la atención mediática”. “Solucionarlo es cuestión de todos, pues la NBA y la WNBA también están lejos de las competiciones de España”, añade deseando que eventos como esta Copa “fomenten que ciudades y marcas se involucren en este deporte y la distancia se reduzca”.