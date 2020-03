Oriana Marzoli protagoniza una pelea física con Lola Ortiz de 'MyHyV'

Lola Ortiz, extronista de 'MYHYV' y exconcursante de 'Supervivientes', ha confesado cómo fue su última pelea con Oriana Marzoli. A través de 'Llámame Lola', nombre que recibe su canal en Mtmad, la supuesta amante de Diego Matamoros lo ha contado todo, según informa el diario El Confidencial.

Respondiendo preguntas lanzadas por sus seguidores, le ha llegado la siguiente: ¿Has tenido una pelea física con una tronista y le has dado un guantazo?. Sin pelos en la lengua ha dado su versión: "Hace muy poco tiempo hemos tenido una trifulca, de la cual no estoy muy orgullosa, lo tengo que decir porque yo no soy así, con la señorita Oriana Marzoli".

"¿Saben qué pasa? Que Oriana lleva muchos vídeos poniéndome verde, a mí y a Steisy. Y ya llega un momento que el vaso se va llenando y una se agota. Nos la encontramos en una discoteca. Tengo que decir que primero le dije yo algo, lo admito. Luego ella me contestó y cuando pasó por mi lado le di un pequeño empujón", añade.

"Luego, nos la cruzamos en el baño y empezó a llamarnos 'paletas' y fuimos a ella directamente. Y es que Oriana es muy lista y siempre se esconde detrás de la gente. Se escondió detrás de alguien y me metió un tirón de pelo. Y cuando evidentemente yo le fui a dar, el portero, que lo tenía detrás, me agarró, y a ella también la agarraron y quedó en nada", narra la joven.

Lola justifica su reacción: "Fue como 'tía, estoy harta de ti y la verdad, hija mía, es que te mereces un empujoncito como mínimo para ver si te das cuenta ya...'. De verdad, yo no soy así, soy una persona pacífica y no me gustan los conflictos, pero todos tenemos límites y momentos en los que no nos podemos controlar".

Para finalizar, ofrece su opinión sobre la tertuliana de 'Supervivientes': "Esta chica es una provocadora nata. Creo que debería plantearse su vida porque no tiene amigas. Casi todas sus amigas han dejado de quedar con ella. Ya no la veo nunca con Liz ni con Jasmina, se ha peleado con Violeta... se pelea con todo el mundo. Oriana, no es la gente la que tiene un problema, eres tú, es tu comportamiento. No creo que sea mala niña, pero se ha creído tanto su personaje de televisión que se lo aplica a la vida real y es insoportable".