Carli abandona el Ciudad Rodrigo: ''Me he sentido desplazado''

El jugador del Ciudad Rodrigo C.F. Carlos Calvo Cordovilla, más conocido como 'Carli' deja de formar parte del plantel mirobriguense. Según ha anunciado el propio club a través de su cuenta de Twitter. El jugador abandona la disciplina tras una decisión tomada por el jugador.

En declaraciones a SALAMANCA24HORAS, Carli nos explica que la relación con Aris, técnico del club farinato no era ni mucho menos la ideal: ''Me considero una persona trabajadora y que por mi equipo lo doy todo, bien sea 1 minuto, o 95. Simplemente me he sentido desplazado y ha sido una situación dura para mi, ya que podía ver como pasaban juveniles convocados por delante de mí, haciendo yo buenas semanas de entrenamiento (...) llegado el momento que no podía dar todo al grupo, y que considero que esto es para disfrutar, he decidido apartarme ya que no lo estaba haciendo y me estaba repercutiendo en mi vida personal.''

Ahora, el jugador lamenta no poder jugar en otro equipo de la misma categoría y espera que el club no le ponga problemas para concederle la carta de libertad y jugar si así lo decide en otro de inferior categoría.

A pesar de todo, el jugador tiene palabras de reconocimiento para el técnico: ''El ya había estado en el equipo anteriormente y como motivador de grupo la verdad que ha sacado resultados, cada uno tiene sus ideas y el las ha llevado a cabo.''

Por último, el jugador ha tenido palabras de agradecimiento para el club que ha sido su casa las últimas tres temporadas: ''Estoy agradecido con mis compañeros, que han sido geniales durante estos años y me llevo grandes personas de ahí, y la directiva y trabajadores de todo el club se merecen que este equipo esté peleando por algo grande.''