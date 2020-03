Katy Perry, embarazada de su primer hijo con Orlando Bloom

Katy Perry confirmó este jueves que está esperando a su primer hijo con Orlando Bloom, según informa el diario digital 20minutos.

La cantante, de 35 años, aseguró a través de las redes sociales que están "emocionados y felices" de formar una familia.

Perry levantó las sospechas sobre su posible embarazo tras estrenar el videoclip de su nueva canción, Never Worn White, en la que aparece acunando a su bebé. Poco después, Katy confirmó la noticia del embarazo en un Instagram Live con un mensaje a sus seguidores: "Hay muchas cosas que suceden este verano. No solo daré a luz, literalmente. Estoy emocionada, estamos emocionados y felices. Es probablemente el secreto más largo que he tenido que guardar", desveló la artista.

La pareja aún no ha revelado el sexo y la fecha en la que sale de cuentas la artista.