Jesús Rescatado celebra este viernes el tradicional besapiés en San Pablo con medidas de higiene habituales, antiséptico en los pañuelos

En torno a 11.000 personas se acercaron el año pasado al besapiés de Nuestro Padre Jesús Rescatado, una tradición que se celebra cada primer viernes de marzo, y que en esta ocasión, coincide con el tiempo litúrgico de Cuaresma. En esta ocasión, tendrá lugar el 6 de marzo, desde las 00.00 horas, con el inicio de una eucaristía, para después iniciar el besapiés. Este jueves, 5 de marzo, se adelanta este gesto para las personas enfermas y de movilidad reducida, con una oración a las 18:00 horas en San Pablo.

Medidas de higiene

En cuanto a las medidas de higiene, el hermano mayor apunta que son las habituales de cada besapiés: “Como el pie de la imagen está protegido con un metacrilato siempre echamos antiséptico en los pañuelos que utilizamos para evitar contagios de virus, y de esta forma sabemos que no se daña la talla”, subraya Sánchez Tabernero. Ante los casos de coronavirus, apunta a que no se realizará medidas de excepción, “porque el antiséptico ya lo utilizábamos antes”. En este sentido, el hermano mayor relata que en siglos pasados, en la época de la peste, “la gente venía al Rescatado a pedir por ello, para no ser contagiados”.

En cuanto al viernes, a las 8.00 horas tendrá lugar la primera de las eucaristías, y así de manera interrumpida cada hora minutos hasta las 13:00 horas del primer tramo de la jornada, en concreto, a las 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

Invitadas las hermandades de Semana Santa

En cuanto al viernes, a las 8.00 horas tendrá lugar la primera de las eucaristías, y así de manera interrumpida cada hora minutos hasta las 13:00 horas del primer tramo de la jornada, en concreto, a las 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

Por la tarde, se reanudan a las 17:00 y hasta las 21:00 que comenzará el Vía Crucis. El hermano mayor de la Congregación, Emilio Alberto Sánchez Tabernero, detalla que en esta ocasión se ha invitado a participar a las hermandades de la Junta de Semana Santa de Salamanca. Además, los fieles tendrán a su disposición a lo largo del día a diferentes confesores y el besapiés se desarrollará de manera ininterrumpida hasta las doce de la noche.