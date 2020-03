VIDEO | Esta es la nueva forma de saludarse por el coronavirus

El coronavirus ha cambiado las rutinas de millones de personas, sobre todo en China. Debido a la cuarentena y las medidas adoptadas para evitar los contagios, ya no hay tanto contacto físico entre las personas. Prueba de ello es el auge de las fiestas y conciertos online, en los que usuarios se conectan desde sus casas, según informa el diario La Vanguardia.

Otra de las consecuencias del coronavirus es que las autoridades sanitarias de cada país han recomendado evitar los saludos con las manos. Por ello, en los últimos días hemos visto cómo personalidades como Angela Merkel o los concursantes de Operación Triunfo han evitado estrechar las manos con otras personas.

Esta situación ha hecho que algunos tiren de ingenio, y en las redes sociales circula un vídeo de unos hombres que en vez de saludarse con un apretón de manos intercambian golpes laterales con sus pies. Es lo que han bautizado como “Wuhan shake”.

People in China found another way to greet since they can't shake hands.



The Wuhan Shake.



I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H