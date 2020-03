Las redes, indignadas por esta pregunta a Manu Zapata, de Los Lobos de 'Boom', en ‘¿Quien quiere ser millonario?’

Manu Zapata siempre estará en el corazón de los espectadores de Antena 3, que vibraron a lo grande con su paso por ‘Boom’, donde fue uno de los integrantes de los míticos ‘Lobos’. El equipo de concursantes, en el que también estaban Erundino, Alberto, Valentín y el fallecido José Pinto, marcó una época en el espacio de tarde e hizo historia al llevarse el premio más grande nunca entregado en televisión.

Pero eso ya es historia y, gracias a su enorme tirón mediático, hemos seguido viendo a ‘Los Lobos’ en la pequeña pantalla. En ‘Boom’, por ejemplo, donde volvieron para celebrar el aniversario del programa, o a Erundino en ‘El cazador’, un concurso de TVE.

Ayer también pudimos ver a Manu Zapata, el experto cinéfilo de ‘Los Lobos’ en otro concurso de la misma cadena. Estamos hablando de ‘¿Quién quiere ser millonario?’, donde se reencontró con el presentador Juanra Bonet, que ahora también conduce el mítico concurso.

Pues bien, el paso de Manu por el concurso ha generado mucho ruido en las redes. ¿La razón? La última pregunta que se le formuló a Manu era de una dificultad fuera de lo normal, según informa el diario Mundo Deportivo.

″¿Cuántos dientes tenía Miguel de Cervantes en el año 1613?”, fue la pregunta 11 a la que se enfrentó el exintegrante de ‘Los Lobos’. Como es natural, las redes no tardaron en mostrar su perplejidad por la dificultad de la pregunta.





Hasta el propio Manu se quedó a cuadros y decidió plantarse con el dinero que había acumulado hasta el momento, esto es, 20.000 euros, una ridiculez al lado de los más de 6,6 millones de euros que ganaron ‘Los Lobos’ en ‘Boom’.

“No sé si murió en 1614 o 1616, o sea, está cercana a la fecha de su muerte. A ver, cero no iba a tener, algo tendría en la boca el hombre. ¿Había dentaduras postizas en el Siglo de Oro?”, acertó a decir el concursante.

Muy descolocado, añadió: “Yo aquí había venido con ganas de jugar y arriesgarme pero en estas condiciones no. Es que no tengo a lo que agarrarme. Nada, no lo veo nada claro, me voy a plantar y ya está”, concluyó, antes de dar por finiquitado su paso por el programa.