​Guille Andrés, ‘pichichi’ de Unionistas: “Nosotros estamos con necesidad y tenemos que salir a por todas”

Guille Andrés se ha convertido en el pichichi de Unionistas esta temporada. Con cinco goles, el valenciano incide en ayudar a sus compañeros en el tramo final y en recuperar la chispa conjunta para salir de la zona baja de la tabla.

Cinco goles esta temporada. “Me gustaría hacer más y poder ayudar al equipo con puntos. Ojalá podamos salir de la parte de abajo. Desde que se fue David, me he convertido en el pichichi pero es anecdótico porque a mí lo que me gustaría es ayudar más al equipo. El inicio de temporada fue difícil porque no jugaba de delantero y ahora con Jabi sí lo hago”.

Tabla clasificatoria. “Somos realistas. Sabemos dónde estamos y los partidos que quedan. Hay puntos en juego pero también hemos pasado muchos partidos y nos está costando sumar. Creo que tenemos un buen equipo y la gente está implicada, aunque las cosas no salgan como queremos. Creo que este fin de semana cambiará la dinámica”.

Físico. “Nos afectó el tema de la Copa. Nosotros no estamos preparados para jugar tantos partidos en pocas semanas. Y eso se ha notado en el equipo pero ahora ya estamos mucho mejor. El equipo está volviendo a tener eso que nos dio Jabi: el apretar, el ser intensos…”.

Osasuna B. “El partido de allí estuve lesionado y no jugué pero lo vi por la tele. Son como muchos filiales y pueden venir aquí y hacerte un partidazo porque tienen muchas individualidades. Están en tierra de nadie. Pero nosotros estamos con necesidad y tenemos que salir a por todas. Ya son todo finales”.