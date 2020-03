​“Ya he ido a por el coche. No solo no me lo han dado, sino que encima me han echado del concesionario”

Después de llevar nueve años sin coche, el afectado ha acudido al cocesionario de BMW en el polígono El Montalvo para recogerlo “porque los representantes de la empresa dijeron en un medio de comunicación que estaba allí para ser recogido”. El concesionario se escusa en que la sentencia judicial “aún no está firme”

Ha sido una de las noticias más sonadas de los últimos días. Su repercusión ha llegado incluso a los medios nacionales; prueba de ello han sido los informativos del pasado miércoles de Antena 3, donde también se han hecho eco de la situación que ha vivido, y sigue sufriendo, este salmantino

La historia la recogió este lunes este medio, destacando que la Audiencia Provincial de Salamanca había dado la razón al afectado al que el taller del concesionario oficial de BMW le había retenido por nueve años su vehículo.

Precisamente, ha sido este miércoles cuando ha acudido a recoger su BMW 530 hasta el establecimiento situado en el polígono El Montalvo. Sin embargo, para su sorpresa, no solo “no me han dado el coche, sino que además me han echado del concesionario”, cuenta el afectado a SALAMANCA24HORAS.COM.

Ante esa negativa de hacer entrega del vehículo requisado -algo que ha sido transmitido al afectado través del representante legal de la empresa-, el afectado, junto a su abogada, ha requerido una hoja de reclamaciones al establecimiento que, una vez cumplimentada por el afectado, el concesionario se ha negado a firmar; requiriéndoles, a su vez, que abandonaran las instalaciones, además de prohibirles la entrada -amparándose en su derecho de admisión-.

Por este motivo, el dueño del vehículo decidió llamar a la Policía Local de Carbajosa para que quedara constancia de la negativa a poner el sello o la firma de la empresa en los mencionados documentos; con el fin de que la empresa en un futuro no pudiera negar la existencia de esa hoja de reclamaciones.

“Yo no doy crédito”, afirma el afectado, “después de nueve años sin el coche y dos sentencias de dos tribunales, sigan sin darme mi coche. Lo retrasan únicamente con el fin de hacer daño”.

Por su parte, y según ha podido saber este medio, el concesionario se apoya en que la sentencia judicial “aún no está firme”. Sentencia que fue notificada a las partes el 26 de febrero de 2020 y que no admite recurso alguno. Sin embargo, el representante de la empresa ha pedido una aclaración de la misma para precisar pequeños detalles como a quién corresponde el abono de las costas. Algo que no modifica de ningún modo la decisión del Alto Tribunal, pero sí que puede retrasar la entrega del vehículo.