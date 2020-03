​Araski gana en el tiempo extra a Gernika y se cuela en semifinales

No pudo empezar de manera más vibrante la Copa de la Reina. Araski se impuso por 80-83 a Gernika en la prórroga del primer partido y se mete en semifinales. Tania Pérez, con 18 puntos, fue la mejor del equipo verde pero estuvo bien arropada por Asurmendi, Quevedo y Barbee para combatir al dúo formado por Wojta y Milic.

Gernika comenzó dominando el primer cuarto pero Araski tiró de fuerza para voltear el resultado y marcharse, con acierto coral, con 10-17 al final de los diez primeros minutos. En el arranque de segundo acto, Ocete anotaba un triple para Gernika (13-19) en la misma acción que Izaskun García caía lesionada para Araski. Dietrick se mostraba acertada también de tres y Gernika se ponía a cinco (16-21).

Sin embargo, Araski volvió a dar un arreón con el acierto de Barbee y Cabrera para ponerse con once puntos de ventaja (20-31) y obligar a parar el partido al técnico de Gernika, Mario López. Pero no varió mucho el plan. Asurmendi siguió mandona en la pita para Araski y las verdes se marcharon al descanso con once puntos de renta (30-41).

Tania Pérez comandó el 0-6 de parcial de Araski en el arranque de tercer cuarto (30-47). Pero Gernika respondía con un parcial de 12-4, que hizo que Madelen Urieta pidiese tiempo muerto (42-51). Gernika reaccionó en los compases del tercer cuarto y redujo la diferencia hasta los cuatro puntos pero Araski, que tenía a sus interiores Seda y Carrera con cuatro faltas, llegó al acto final con una ventaja de 50-58.

Las de Mario López se ponían a tres puntos con ocho minutos por jugarse con un triple de Ocete (56-59). Y se puso por delante, con siete minutos para el final, con una canasta de Milic (60-59). Un robo, con posterior canasta, de Gernika hizo que Araski fuese a la lona y su entrenadora parase el envite (62-59).

En la lona estaba Araski. Se levantó y golpeó en dos ocasiones a Gernika, a través de Asurmendi, para ponerse 62-65. Ahora el tiempo muerto lo pedía Mario López con cinco minutos para el bocinazo final.

El partido entró en un puño a sus cien segundos finales (69-70). Asurmendi y Ocete buscaban el mejor ataque para que sus equipos lograsen el pase a semifinales. Wotja y Milic anotaban para Gernika y Quevedo encestaba un triple para Araski. 73-73 y treinta segundos por jugarse.

Arrojo, con un palmeó a seis segundos del final, ponía en ventaja a Gernika (75-73). Última bola para Araski y Urieta que movía su pizarra en busca de la canasta ganadora. Barbee le ganaba el uno contra uno a Arrojo y mandaba el choque a la prórroga (75-75).

El tiempo extra mostraba el brazo agarrotado de ambos equipos. Tres puntos para Araski desde el tiro libre y uno para Gernika era el balance de los tres primeros minutos. Barbee, con un tiro de dos, ponía cuatro arriba a las verdes (76-80). Milic respondía con una canasta bajo aro para ajustar el envite con 1:15 por disputarse (78-80). Ahí apareció Laura Pardo para catapultar de nuevo a Araski con un triple (78-83). Milic se resignaba a que Gernika cayese y encestaba dos tiros libres (80-83). Pero el triunfo recaía en un bravo Araski, que accede a semifinales.