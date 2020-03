Demi Lovato habla alto y claro de su sobredosis: "He vivido una vida que no era mía"

Demi ha estrenado su nuevo tema 'I Love Me' donde hace clara referencia a su bulimia y a la sobredosis que la retiró temporalmente

Demi Lovato ha retomado su carrera profesional con más fuerza que nunca. Después de pasar unos meses retirada del foco mediático, la intérprete volvió a la escena pública en la Super Bowl 2020 cuando interpretó ante una audiencia masiva el himno de Estados Unidos.

Ahora, Demi ha estrenado su nuevo tema 'I Love Me' donde hace clara referencia a su bulimia y a la sobredosis que la retiró temporalmente. Además, Lovato ha hablado alto y claro en el programa de Ellen DeGeneres para mostrar la verdad de lo que sucedió antes de acabar ingresada en urgencias en 2018 por una fuerte sobredosis

"Durante estos últimos años siento que he vivido una vida que no era mía. He tenido problemas alimenticios que han pasado después a otros problemas, pero sentí que mi vida estaba siendo controlada por mucha gente a mi alrededor", explicaba la cantante a la presentadora.

Un control por parte de su anterior equipo que le evitaba comer: "Si tenía que estar en un hotel, sacaban el teléfono de mi habitación para que no pudiera pedir comida del servicio a la habitación y si había fruta la sacaban porque eso era azúcar extra".

Una situación que empeoró su desorden alimenticio: "Mi bulimia empeoró y pedí ayuda pero no recibí la ayuda que necesitaba. Me sentí peor que cuando bebía, así que pensé: 'Llevo seis años sobria y soy miserable, ¿por qué sigo sobria?'".

Un problema con la comida que le llevó a consumir otro tipo de sustancias: "Bebí y fui a una fiesta donde había otras cosas. Esto fue tres meses antes de que acabara en el hospital con una sobredosis. Yo he tomado las decisiones que me han llevado a esta posición en la que estoy hoy".

Unas declaraciones en las que dejó claro que tras sufrir la sobredosis que casi le cuesta la vida despidió a su anterior equipo y contrató uno nuevo. Una nueva vida en la que Demi Lovato parece haber dejado atrás todos sus fantasmas del pasado.