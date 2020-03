Solicitar una ‘Selectividad’ única, acutalizar el censo de mascotas, recoger los excrementos y aumentar el número de papeleras en la ciudad, acuerdos del Pleno municipal

Como si la primavera se hubiera adelantado, el Pleno municipal mostró una inusual tranquilidad y concordia en el apartado de las mociones, algo poco habitual en los últimos meses. Ya no sólo en la declaración institucional emitida con motivo del Día Internacional de la Mujer que busca “que la igualdad de género sea una realidad”, invitando a asociaciones y entidades a sumarse a dicha declaración, sino en la aprobación de diferentes mociones de muy diversa índole.

Respaldo del PSOE a la moción de PP y Ciudadanos por una prueba única de EBAU

La primera que se trató fue una moción conjunta de PP y Ciudadanos en la que se instaba al Gobierno a instaurar una prueba única de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad (EBAU, también conocida como ‘Selectividad’).

La concejala popular, María Victoria Bermejo, fue la encargada de defender la propuesta, indicando que se trata de corregir “una injusticia desde el punto de vista de la igualdad” con 17 sistemas de acceso diferentes a la Universidad con el que se discrimina a los estudiantes “de Salamanca y de Castilla y León”. La moción solicitaba por ello, a los ministerios de Educación y Universidades, que garantizase que la EBAU “se realice de manera única en todo el territorio”. Bermejo, en su segunda intervención, insistió, dirigiéndose al PSOE en que “tiene que haber avances y no buenas palabras”.

Carmen Díez, del Grupo Mixto, preguntó a Bermejo que si este procedimiento viene de lejos, “cuando gobernaba el PP, ¿por qué no se han tomado medidas ya?”, manifestando que “hay que llegar a criterios comunes, pero el sistema está como está”. En la misma línea, Virginia Carrera tachó de la moción de “clásica de neoliberales”, argumentando que si Castilla y León tiene una EBAU que genera malestar entre docentes y alumnado “habrá que solucionarlo”.

Fernando Castaño, de Ciudadanos, explicó que es incomprensible que los estudiantes de Castilla y León, con los mejores expedientes, después es quedan a la cola en las pruebas de acceso. “Estamos ante el esperpento del absurdo”, defendiendo una EBAU única que obligaría a las comunidades más retrasadas “a ponerse las pilas”.

El portavoz del Grupo Socialista, José Luis Mateos, explicó que no es cierto que los estudiantes de Castilla y León obtienen peores notas en la EBAU que los procedentes de otras comunidades autónomas. “Es cierto que el sistema de acceso no es homogéneo”, aseguró Mateos, con un 60% de la nota del Bachillerato y el 40% correspondiente a la calificación de la EBAU.

El socialista recordó al Grupo Popular que el PP Gobernó con mayoría absoluta entre 2011 y 2015 “y no cambió este sistema”. “Sí estamos de acuerdo con homogeneizar una prueba única, pero con matices, aunque la aprobaremos”. La propuesta de PP y Ciudadanos salió adelante con el respaldo socialista y el voto en contra de las dos concejalas del Grupo Mixto.

Todos los grupos me muestran a favor del apoyo al sector del español en la ciudad y de facilitar la accesibilidad a los documentos y a la web del Ayuntamiento

Tras dicha moción, fue turno para dos propuestas registradas en un principio por el Grupo Socialista pero que terminaron siendo mociones conjuntas -es decir, contaron con el apoyo de todos los grupos políticos del Consistorio en la proposición completa y no estuvieron, por tanto, acompañadas de un debate-.

La primera de ellas versaba sobre el apoyo al sector del español en la ciudad de Salamanca, que durante estas semanas se está viendo mermado a causa del pánico existente por el coronavirus, motivo por el que ha visto canceladas y disminuidas muchas de sus reservas -algo que no se sabe si variará en verano-.

La segunda consiste en favorecer que los documentos del Consistorio incluyan términos sencillos y claros “que cualquier persona pueda entender la información que se le entiende”, ya sea en ámbito de ocio, turístico, deportivo, cultural… Es decir, conservaba la idea de que a estos folletos puedan acceder “no sólo personas con discapacidad, sino también las personas mayores o inmigrantes que no entienden por completo el español”, entre otras.

La tercera y última no fue una moción conjunta pero sí contó con el apoyo de todos los grupos políticos, y consiste en adaptar la página web municipal a “unos criterios más asequibles para la comprensión del público y de la ciudadanía general”.

Juanjo García, concejal socialista, recordaba que la mayoría de la ciudadanía accede hoy a las diversas informaciones que necesita a través de las páginas web y que las mismas se están adaptando para aquellas personas que más dificultades tienen, ya sea algún tipo de dificultad cognitiva o alguna discapacidad.

Por su parte, Carmen Díez, del Grupo Mixto valoró de manera positiva la idea de cambiar la web ya no sólo para las personas con mayores necesidades, sino “para todos”. Igualmente, recordó que, además de adaptar la web, se debería de actualizar con más frecuencia y modificarla para hacerla más accesible a los diferentes documentos, puesto que “lo primero que nos encontramos no es lo que estamos buscando”. Mientras, Virginia Carrera, también del Grupo Mixto insistió en que “tenemos que tener una sociedad accesible, queramos o no queramos”.

Ricardo Ortiz, de Ciudadanos, concretó que los servicios informáticos del Ayuntamiento ya están trabajando en dicha web adaptándola a los requisitos necesarios, publicados en 2019, reconociendo que no está adaptada a las diferentes aplicaciones móviles, sin ir más lejos -aunque sí cumple otros requisitos de accesibilidad- y que tiene “algún tipo de deficiencia”, poniéndose a disposición de los colectivos a cualquier tipo de adaptación.

Fernando Rodríguez, del PP, confirmó que se está trabajando en la adaptación de la web y señaló que el Gobierno municipal trabaja diariamente en la accesibilidad. Además, indicó que la web del Consistorio está entre las mejores valoradas de las instituciones analizadas según un observatorio.

Actualizar el censo de animales domésticos y eliminar los excrementos de los mismos, dos objetivos acordados en el Pleno

Las mociones anteriormente mencionadas no fueron las únicas que se aprobaron. De hecho, hubo tres más que fueron propuestas conjuntas por todos los grupos políticos del Consistorio en una jornada de concordia poco habitual.

Una de ellas, en un primer momento registrada por el PSOE, versaba sobre actualizar el censo de animales domésticos que hay en la ciudad de Salamanca, ya que habían detectado, según los datos que solicitaron, que muchos de los animales que aún aparecían en el padrón de las mascotas podrían haber fallecido.

Las mascotas también fueron el objeto de otra de las mociones conjuntas. Más concretamente, los excrementos que dejan las mismas, ya que se ha acordado en el Pleno municipal eliminar estas deposiciones de la vía pública.

Por último, y también relacionado con la limpieza, todos los grupos acordaron, bajo propuesta del Grupo Mixto, aumentar el número de papeleras en las calles y reducir el número de colillas en las mismas.