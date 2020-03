​Luaces quiere volver a ser fuertes en las áreas y en las transiciones: “Hemos hecho autocrítica todos”

Jabi Luaces se mostró muy sincero en rueda de prensa y autocrítico con el juego del equipo. El entrenador de Unionistas reconoció la importancia de Pedro López en el entramado defensivo y también la necesidad de recuperar la fuerza en ambas áreas y mejorar en las transiciones

Urgencias. “Llevamos con necesidad meses. Lo que no has hecho anteriormente, lo tienes que hacer ahora con urgencia. Estamos en un bache de resultados y juego. Vamos a poner soluciones para poder ganar el partido”.

Autocrítica. “Hemos estado en una dinámica muy positiva, haciendo cuatro cosas muy bien. Teníamos que dominar seis parámetros y lo estábamos haciendo bien. Hemos vuelto pecar de ciertas cosas que estaban eliminadas. Hemos pasado a ser un equipo que recibimos goles con poco fuera de casa y en casa no nos ha pasado salvo con el Calahorra. Tuvimos un poco de crisis después de la Copa. Hemos hecho autocrítica todos. Hemos sido un equipo muy fuerte en las áreas y hemos dejado de serlo; hemos sido un equipo fuerte en las transiciones y hemos dejado de serlo”.

Verticalidad. “Dándonos cuenta de que no lo estamos siendo. En el Reino de León teníamos el balón pero no generábamos. El otro día se nos vio un poco que llegábamos pero les dejábamos estructurarse y ellos nos hicieron goles con sus transiciones sin que pudiésemos estructurarnos. Me preocupan los goles ante Cultural y Salamanca CF UDS de saque de banda”.

Enfermería. “Recuperamos a Portilla y Pedro. Pedro para nosotros por su velocidad e intensidad, nos ayuda a jugar muy altos. El día del Haro, según le quitamos, encajamos; el otro día, también. No es casualidad. Ya ha habido partidos que José Ángel no ha jugado y otros que Navas y Romero no han jugado y hemos ganado. No es por quién juega, sino por cómo hemos afrontado los partidos”.

Plan ante Osasuna B. “Tenemos que estar cortos y no tener miedo a estar altos. Se trata de no dejar a que empiecen a correr. Lo que tenemos que buscar es acortar el equipo, ser valiente y, cuando haya transición, replegar. Y eso no lo conseguíamos”.

Unionistas no golpea desde fuera del área. “Es otra de las cosas por las que hemos dejado de hacer goles. Sí llegas, sí la mueves; pero dejas estructurar al equipo contrario. Hay que acabar las jugadas más rápido para que el rival no pueda defender esas situaciones”.