VIDEO | Chenoa pide a una reportera que se aleje por el coronavirus: "A un metro, te lo digo en serio"

La cantante pasa por un momento muy dulce profesional y personalmente. Se encuentra preparando su boda, que celebrará el 14 de junio con el reconocido urólogo Miguel Sánchez Encinas, y grabando la octava entrega del talent show 'Tu cara me suena', donde ejerce como jurado.

Sin embargo, su situación no le libra de las preocupaciones del resto de los mortales, como es el caso del coronavirus. Así lo demostró hace unos días cuando, mientras iba por la calle, le indicó a una reportera de Europa Press que no le acercarse tanto el micrófono, según informa el diario digital 20minutos.

"No me vais a poner eso en la boca", dijo, señalando el artilugio. "Te lo digo en serio. A un metro, hay coronavirus. Es por prudencia. Si escupes saliva en la gomaespuma, ¿qué hago yo? Lo entiendes, ¿no?".

Por último, la cantante quiso suavizar un poco su mensaje: "No lo digo a mal, lo digo guay. No me pongo mascarilla porque no estoy mal, pero no quiero estar enferma, ¡tengo que trabajar!" comentó, quitándole hierro al asunto.