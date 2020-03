La brutal cantidad de dinero que le han ofrecido a Meghan Markle para volver a ‘Suits’

En 2011, USA Network estrenó ‘Suits’. Entre el elenco de personajes de la serie se encontraba Meghan Markle, quien daba vida a Rachel Zane, una asistente legal que acabaría casada con Mike, uno de los protagonistas del show.

Pero en su vida personal, la norteamericana inició una relación en 2016 con el príncipe Harry, con quien se casaría tan sólo dos años después. Es por ello que en 2017, después de conocerse su compromiso la productora de la serie envió un comunicado en el que aseguraba que “queremos mandar nuestras más sentidas felicitaciones a Meghan Markle y el príncipe Harry por su compromiso. Meghan ha sido un miembro de nuestra familia durante siete años y ha sido maravilloso trabajar con ella. Queremos agradecerle su innegable pasión y dedicación a Suits, y le deseamos lo mejor”.

En la octava temporada de la exitosa serie, los fans de la serie ya no pudieron disfrutar de Rachel y su relación con Mike. Pero desde entonces, USA Network ha hecho todo lo posible para volver a contar con la duquesa de Sussex. Hace tan sólo un año ‘The Mirror’ publicaba que los ejecutivos de la serie estaría dispuestos a ofrecer a Meghan una donación de hasta seis millones de dólares a la organización benéfica que ella elija si acepta el cameo, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

Pero el próximo 31 de marzo, los Duques de Sussex dejarán de formar parte de la familia real británica, por lo que la vuelta de Meghan Markle a la pequeña pantalla sería mucho más llano. Y es que según se han filtrado, la norteamericana tendría pensado en retomar su carrera como actriz.

La propuesta que le habría llegado a la mujer del príncipe Harry sería muy suculenta. Según han publicado algunos medios locales, una marca de cosméticos alemana le habría ofrecido cinco millones de dólares por hacer publicidad de su marca en la serie. La joven tendría que mostrar los productos durante cinco segundos en cada capítulo.

Aunque costaría no tomar esa oferta, la verdad es que hace unos meses, Aaron Korsh, creador de la serie, se pronunció sobre la posibilidad de volver a ver a Meghan en el papel de Rachel Zane: “Pensé en preguntárselo y pensé incluso en utilizar una grabación de audio, pero al final no pregunté. Pensé: respetaré su nueva vida y no la pondré en la posición de tener que pedirlo”, por lo que parece que ‘Suits’ se quedará con el final que los fans de la serie pudieron ver hace a penas unos meses.