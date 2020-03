Fani: “Mis padres me dejaron tirada en una autopista con 6 años”

El programa ‘Socialité’ ha hecho públicas unas imágenes inéditas hasta la fecha en las que se escucha a Fani, actual concursante de ‘Supervivientes’, hablar abiertamente sobre la complicada infancia que vivió, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

“Mi madre se separó de mi padre y ahí empezó todo”, arrancó la madrileña. “A mí me llegaron a dejar tirada en una autopista con 6 años y pegarme y pegarme”.

Fani transmitió que está situación continuó “hasta que mi madre cayó en una enfermedad y mi familia se dio cuenta”. “Yo no he tenido ni figura materna ni paterna. Siempre estaba en casa de una tía, una abuela... Siempre ha sido así. Tenía familia, pero como si no la tuviera”, aseguró.

”Por eso me quedé embarazada tan pronto. Yo necesitaba tener a alguien que me quisiera de verdad”, añadió. “Me gustaría hacerme la prueba de paternidad y conocer la historia de amor que tuvo mi madre con el integrante de Los Chichos”.

Cabe recordar que, esta semana Fani repite por segunda semana consecutiva como nominada para salir del ‘reality’ y compite contra Alejandro Reyes, Ana María Aldon y Cristian Suescun.