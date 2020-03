​La Carnicería de Rubén deja de ser colista en Asafusa

Primera División

Segunda victoria consecutiva de La Carnicería de Rubén en esta ocasión en la decimoséptima jornada de la Liga Parking Le Mans. Los de Rubén vencieron 3-4 al Deportivo Montemar con dos de esos goles del Raúl Moro y dejan últimos en la tabla a la Residencia Universitaria Remanal, que perdieron contra los segundos clasificados, El Salón del Café, por 8-2.

El MH Health Care no pudo pasar del empate frente al Triangle Creative Bar Verdi y deja líder en solitario al CD Macotera tras vencer 6-1 contra un incómodo As de Tres Guijuelo.

Por mitad de tabla se juegan su particular liga entre cuatro equipos y la encabeza el Linares CF, que saca un punto a sus seguidores pese a que en esta jornada, siendo locales, empataron a tres frente al Sporting Tris Tras.

RESULTADOS

JORNADA 17

05/03/2020 EL SALÓN DEL CAFÉ 8 - 2 RESIDENCIA UNIVERSITARIA REMANAL

07/03/2020 LINARES CF 3 - 3 SPORTING TRIS TRAS

07/03/2020 GUADALUPE FÚTBOL SALA - BAR MATI ALDEATEJADA *Aplazado

07/03/2020 C.D. MACOTERA 6 - 1 AS DE TRES GUIJUELO

07/03/2020 DEPORTIVO MONTEMAR 3 - 4 LA CARNICERÍA DE RUBÉN

08/03/2020 MH HEALTH CARE 4 - 4 TRIANGLE CREATIVE BAR VERDI

Segunda División

El Bar La Navilla Doñinos se puso líder en la Liga Elías Varas tras vencer su encuentro aplazado contra el dipe Mambo FC, empatar a cuatro contra El Mesón El Corralón de la Vega y después de la resolución del Comité de Competición de sancionar al filial del Macotera con tres puntos menos y la pérdida del encuentro contra el Ayuntamiento de Aldeatejada, tras la reclamación de estos en el partido que se enfrentaron.

De esta manera, otro de los beneficiados de ello ha sido el Artesamini Futsal, que precisamente, venció al Ayuntamiento de Aldeatejada. Tras este finde semana queda igualada la lucha por la Liga con cuatro puntos en menos de una victoria.

RESULTADOS

JORNADA 17

03/03/2020 BAR LA NAVILLA DOÑINOS 3 - 0 dipe MAMBO FC

05/03/2020 SPORTING TRIS TRAS B 5 - 3 SALAMANCA CLASSIC TATTOO

JORNADA 19

05/03/2020 U.D. GUADALUPE FÚTBOL SALA 8 - 3 RETO FS

07/03/2020 BIZAS FS - DESCANSA

07/03/2020 MOVILNEXT CF 2 - 8 U. D. LUMBRALES APARTADERO II

07/03/2020 BAR LA NAVILLA DOÑINOS 4 - 4 MESÓN EL CORRALÓN DE LA VEGA

07/03/2020 C.D. MACOTERA B 4 - 2 ACADEMIA ENGLISH'S FUN/IHPE SIGNO

07/03/2020 CETÁREA SALMANTINA 4 - 2 SALAMANCA CLASSIC TATTOO

08/03/2020 SPORTING TRIS TRAS B 3 - 1 dipe MAMBO FC

08/03/2020 ARTESAMINI FUTSAL 4 - 3 AYUNTAMIENTO DE ALDEATEJADA